Kalafior uciekł. Szukają go za pomocą dronów

Kalafior zdecydował się na ucieczkę po zaledwie kilku tygodniach pobytu w ogrodzie zoologicznym w Utica. Choć jeden z pracowników dostrzegł go w pobliżu zoo wkrótce po ogłoszeniu alarmu, zwierzęcia nie udało się schwytać, mimo że w poszukiwaniach uczestniczyło kilkadziesiąt osób. - Jeszcze go nie znaleźliśmy - powiedziała lokalnej prasie Andria Heath, dyrektorka Utica Zoo. - Sądziliśmy, że zrobiliśmy wszystko, by go odnaleźć. Potem zdaliśmy sobie sprawę, że możemy spróbować dronów - dodała. Zoo zawarło kontrakt z miejscową firmą, która ma poszukiwać Kalafiora z lotu ptaka.