Świat Tajfun Dujuan sunie na Japonię. Odwołane loty, skrócone imprezy Agnieszka Stradecka |

Deszczowe ulice Tokio przed przejściem tajfunu Dujuan Źródło wideo: PAP/EPA/FRANCK ROBICHON Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FRANCK ROBICHON

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Jak podał portal "The Japan Times", w niedzielę rano tajfun Dujuan przemieszczał się nad wodami Pacyfiku w stronę wyspy Honsiu. Zjawisko niosło ze sobą porywy wiatru o średniej prędkości ponad 120 kilometrów na godzinę i porywami sięgającymi 180 km/h. W poniedziałek ma on dotrzeć do wschodnich rejonów wyspy oraz nad położony na południe od Tokio archipelag Izu.

Niebezpieczeństwa związane z tajfunem zaczęły się jeszcze przed jego nadejściem - w wielu regionach zaczęło silnie padać. Według prognoz Japońskiej Agencji Meteorologicznej, do poniedziałkowego poranka na wyspach Izu może spaść do 250 litrów deszczu na metr kwadratowy. Podczas samego przejścia tajfunu, w poniedziałek i wtorek rano, w regionie Kanto spodziewane są sumy opadów rzędu 400 l/mkw.

Wstrzymają loty i ruch pociągów

Nadejście tajfunu zbiegło się z okresem japońskich świąt państwowych określanym mianem "Srebrnego Tygodnia". W tym czasie w kraju odbywa się wiele imprez i wydarzeń kulturalnych, a burza może mieć wpływ na ich przebieg. Organizatorzy targów gier wideo Tokyo Game Show zdecydowali się na odwołanie poniedziałkowej części programu ze względy na bezpieczeństwo odwiedzających.

Prognozowane są również utrudnienia transportowe. Przewoźnik kolejowy East Japan Railway Company ogłosił na poniedziałek zawieszenie ruchu na niektórych liniach w prefekturze Chiba. Linie lotnicze All Nippon Airways odwołały wszystkie loty na wyspę Hachijo w niedzielę i poniedziałek, a ponadto poinformowały, że połączenia odlatujące lub przylatujące na lotniska Haneda, Narita i Shizuoka w poniedziałek mogą być zakłócone.