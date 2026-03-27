Lawina zasypała autostradę. Zginęło siedem osób

Lawina zeszła na przełęczy Zoji La w Indiach

Do zdarzenia doszło w piątek w północnym regionie Ladakh w Indiach. Lawina zeszła na przełęcz Zoji La w Himalajach, przez którą przebiega jedna z najważniejszych autostrad w kraju. Masy śniegu spadły na przejeżdżające samochody.

Akcja ratownicza wciąż trwa

Jak podał portal NDTV, w lawinie zginęło co najmniej siedem osób, a pięć odniosło rany. W wyniku zdarzenia autostrada została całkowicie zablokowana. Na dodatek pod śniegiem wciąż może być więcej osób. Władze rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę działania ratownicze i porządkowe, mające na celu usunięcie śniegu i przywrócenie ruchu. Media nie poinformowały jeszcze o ich zakończeniu.

Do wypadku doszło na autostradzie NH1, stanowiącej główne połączenie między miastami Śrinagar i Leh. Przebiegająca przez przełęcz Zoji La droga słynie z malowniczych widoków, ale z powodu obfitych opadów śniegu ten odcinek autostrady jest często zamykany w miesiącach zimowych.

Aby rozwiązać ten problem, w 2018 roku rozpoczęto budowę tunelu przez przełęcz. Po ukończeniu ma stać się on najdłuższym tunelem w Azji.