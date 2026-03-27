Świat

Lawina zasypała autostradę. Zginęło siedem osób

Lawina zeszła na przełęczy Zoji La w Indiach
Źródło: Reuters
Co najmniej siedem osób zginęło wskutek lawiny, która zeszła w piątek na indyjskiej przełęczy Zoji La. To jedna z najważniejszych dróg w regionie. Jak podały lokalne media, akcja ratunkowa wciąż trwa.

Do zdarzenia doszło w piątek w północnym regionie Ladakh w Indiach. Lawina zeszła na przełęcz Zoji La w Himalajach, przez którą przebiega jedna z najważniejszych autostrad w kraju. Masy śniegu spadły na przejeżdżające samochody.

Akcja ratownicza wciąż trwa

Jak podał portal NDTV, w lawinie zginęło co najmniej siedem osób, a pięć odniosło rany. W wyniku zdarzenia autostrada została całkowicie zablokowana. Na dodatek pod śniegiem wciąż może być więcej osób. Władze rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę działania ratownicze i porządkowe, mające na celu usunięcie śniegu i przywrócenie ruchu. Media nie poinformowały jeszcze o ich zakończeniu.

Do wypadku doszło na autostradzie NH1, stanowiącej główne połączenie między miastami Śrinagar i Leh. Przebiegająca przez przełęcz Zoji La droga słynie z malowniczych widoków, ale z powodu obfitych opadów śniegu ten odcinek autostrady jest często zamykany w miesiącach zimowych.

Aby rozwiązać ten problem, w 2018 roku rozpoczęto budowę tunelu przez przełęcz. Po ukończeniu ma stać się on najdłuższym tunelem w Azji.

Źródło: Reuters, NDTV

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Intensywne opady śniegu w Zakopanem
IMGW ostrzega, gdzie w nocy szczypnie mróz i sypnie śniegiem
Prognoza
Nocą drogi zrobią się śliskie od deszczu
Nocą miejscami deszcz ze śniegiem, w dzień może zagrzmieć
Prognoza
Akcja ratunkowa po śnieżycy we włoskiej Emilii-Romanii
Śnieżyca zasypała 100 aut we Włoszech
Świat
Pochmurno, opady deszczu ze śniegiem, zimno
W weekend może zagrzmieć. Co przyniesie nowy tydzień?
Prognoza
Kleszcz afrykański z rodzaju Hyalomma
Groźne patogeny w kleszczach znalezionych w Polsce
Polska
Klin Wyżu Azorskiego dosięga Polski w Wielkanoc
Przed świętami pogoda może stawać na głowie. Co przyniesie Wielkanoc?
Arleta Unton-Pyziołek
Uszkodzenia po silnej burzy w mieście Szombathely
Na wschodzie wiosna, na zachodzie śnieg i gwałtowne wichury
Świat
Burza w Zagrzebiu wyrywała drzewa z korzeniami
Burza Deborah. W stolicy zerwała część dachu szkoły
Świat
Cyklon Narelle uderzył w Australię po raz czwarty
Uderzył ponownie, zakłócił produkcję ważnego paliwa
Świat
Akcja służb mająca na celu uwolnienie uwięzionego humbaka
Humbak uwolnił się z mielizny. Teraz musi dostać się do Atlantyku
Świat
AVI Zakopane
"Noc zmieniła wszystko". Są miasta białe od śniegu
Polska
Halo wokół Księżyca
Świetlista aureola pojawiła się wokół Księżyca
Polska
Wiosna, deszcz, pochmurno
W części kraju słońce, w innych regionach deszcz ze śniegiem
Prognoza
Wyspa Andoeya w Norwegii
Kuter rybacki zakłócił start rakiety
Ciekawostki
Noc, deszcz
W nocy przydadzą się parasole
Prognoza
Gęsta chmura unosiła się ponad drzewami w stanie Iowa
Przyjechali do pożaru. Dym wcale nie był dymem
Świat
Burza, noc, piorun
Gdzie jest burza? Błyska się w kolejnym województwie
Polska
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Czeka nas sporo zawirowań w pogodzie
Prognoza
Humbak utknął na niemieckim wybrzeżu Bałtyku
Próbują zepchnąć humbaka do Bałtyku. "Najwyższa pora na ciężki sprzęt"
Świat
Rozpadająca się kometa C/2025 K1
Kometa się rozpadła, a teleskop zrobił zdjęcia. "To coś wyjątkowego"
Nauka
Opady śniegu w okolicy Bielska-Białej (Mazańcowice)
W godzinę mocno się zabieliło. Powrót zimy na zdjęciach Reportera24
Polska
W Maastricht znaleziono szkielet, który może należeć do muszkietera d’Artagnana
"Zapadła nerwowa cisza". To mogą być szczątki słynnego muszkietera
Świat
Albańczycy przygotowują się do barażowego meczu półfinałowego o awans na mistrzostwa świata z Polską
Pogoda na mecz Polski z Albanią. Czy będzie padać?
Polska
Deszcz, deszczowo, wiosna
Chmury, deszcz, a w górach śnieg
Prognoza
Pożar
Pożar szaleje w Teksasie. "Ogień z łatwością może się rozprzestrzeniać"
Świat
Noc deszcz
Deszczowa noc, lokalnie sypnie śniegiem
Prognoza
Kwitnące krokusy w Warszawie
Dywany krokusów w Warszawie
Polska
Śnieg, deszcz ze śniegiem, wiatr
Pofalowany front przyniesie opady. Co z pogodą w weekend?
Prognoza
Wielkanoc
Co na Wielkanoc prognozuje IMGW
Prognoza
Skutki przejścia burzy Therese przez Wyspy Kanaryjskie
Archipelag znajdzie się w centrum burzy. Załamanie pogody na Kanarach
Świat
