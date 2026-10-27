Cyklon Arnab uderzy w ląd. W Himalajach mogą schodzić lawiny
Jak poinformował we wtorek Indyjski Departament Meteorologiczny (IMD), cyklon Arnab, który powstał nad Zatoką Bengalską, przybiera na sile. W środę ma on nadciągnąć nad nadmorskie stany Andhra Pradesh i Orisa. W związku z nadejściem cyklonu lokalne władze ewakuują ludzi z zagrożonych terenów.
Jak poinformował dyrektor Państwowego Urzędu ds. Zarządzania Katastrofami w stanie Andhra Pradesh, Prakhar Jain, jak dotąd do miejsc schronienia trafiło prawie 50 tysięcy osób, w tym ponad 1,3 tysiąca ciężarnych kobiet. Łączna liczba osób mogących potrzebować ewakuacji w tym stanie wynosi 400 tysięcy.
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Utrudnienia w komunikacji
Choć wielkie załamanie pogody jeszcze przed nimi, mieszkańcy już odczuwają nadejście Arnaba - morze jest wzburzone. Okoliczni rybacy zabezpieczają swoje łodzie, zanim cyklon je porwie bądź uszkodzi.
- Jeśli dojdzie do wypadków na wodzie, ludzie stracą pracę. Dlatego przenoszą się w bezpieczniejsze miejsca i już od wczoraj opuszczają te tereny - powiedział Pradumana Behra, zastępca sekretarza Stowarzyszenia Łodzi Motorowych Kalijai z Odishy.
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Wydano czerwone ostrzeżenia
IMD poinformował we wtorek, że cyklon Arnab zbliży się do lądu jako bardzo silny cyklon tropikalny. Stała prędkość wiatru wyniesie 125-135 kilometrów na godzinę, a porywy sięgną nawet 150 km/h.
Manorama Mohanty - dyrektorka oddziału IMD w mieście Bhubaneswar - przekazała, że we wtorek rano cyklon znajdował się około 380 kilometrów na południe od Gopalpuru w Orisy i będzie się przesuwał na północny zachód. W narażonych na jego działanie regionach wydano czerwone i pomarańczowe alerty.
Nepal również zagrożony
Na nadejście burzy tropikalnej Arnab szykuje się też Nepal, który wciąż zmaga się ze skutkami katastrofalnej powodzi z sierpnia tego roku. Lokalne władze ostrzegły przed zapuszczaniem się na obszary położone na dużych wysokościach, ponieważ Arnab może wywołać ulewy, burze śnieżne i lawiny w regionie Himalajów od czwartkowej nocy aż do soboty.