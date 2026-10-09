Świat Simon zbliża się do Meksyku. Lekcje w szkołach odwołane Matylda Dziechcińska |

Huragan Simon widziany z satelity Źródło wideo: NOAA/NHC Źródło zdj. gł.: NOAA/NHC

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Amerykańscy synoptycy z Narodowego Centrum Huraganów (NHC) podają, że w nocy z czwartku na piątek lokalnego czasu prędkość wiatru towarzysząca huraganowi Simon wynosiła około 150 kilometrów na godzinę, a cyklon przemieszczał się na północny zachód z prędkością 7 km/h. Jego centrum znajdował się około 355 kilometrów na południe od miasta Manzanillo.

Według prognoz Simon, teraz huragan kategorii pierwszej w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, skręci na północ w sobotę rano lokalnego czasu i zbliży się do wybrzeża. Następnie żywioł gwałtownie wzmocni się, zanim dotrze na ląd i osiągnie kategorię czwartą. Według skali Saffira-Simpsona, huragany tej kategorii charakteryzują się maksymalną prędkością wiatru wynoszącą 210-250 km/h.

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Prognozowana trasa przemieszczania się huraganu Simon Źródło zdjęcia: NOAA/NHC

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Synoptycy ostrzegają przed podtopieniami

Przewiduje się, że Simon przyniesie ulewy, które mogą doprowadzić do podtopień, a nawet powodzi i lawin błotnych. Amerykańscy synoptycy ostrzegają, że w południowo-zachodniej części Meksyku może spaść od 200 do 380 litrów na metr kwadratowy deszczu, a w niektórych odizolowanych obszarach nawet do 630 l/mkw.

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Odwołane lekcje w szkołach

W związku z nadchodzącym huraganem, gubernator stanu Jalisco - Pablo Lemus Navarro, podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach w trosce o bezpieczeństwie dzieci i pracowników placówek. Szkoły w 22 gminach na wybrzeżu pozostaną zamknięte od 9 do 12 października.