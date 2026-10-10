Świat Huragan Isaias uderzył w Stany Zjednoczone. Ponad pół miliona osób bez prądu Krzysztof Posytek |

Huragan Isaias uderzył w Stany Zjednoczone Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Isaias znalazł się na lądzie w okolicach miasta Destin w północno-zachodniej Florydzie około godziny 21.30 czasu lokalnego (w nocy w Polsce). Był wówczas żywiołem drugiej kategorii w rosnącej pięciostopniowej skali Saffira Simpsona. Wcześniej miał nawet trzecią kategorię.

Setki tysięcy odbiorców bez prądu

Huragan przyniósł potężne porywy wiatru - w miejscowości Jay na Florydzie zbliżyły się one do 190 kilometrów na godzinę, powalając drzewa i słupy energetyczne. Dostęp do prądu straciły setki tysięcy odbiorców - po północy czasu lokalnego energii elektrycznej nie miało ponad 600 tys. osób, głównie na Florydzie i w Alabamie. W niektórych hrabstwach, takich jak Santa Rosa i Walton na Florydzie, ciemności dotknęły ponad 70 procent odbiorców.

Miejscami Isaias spowodował potężne ulewy. Według raportu Krajowej Służby Pogodowej (NWS), na stacji w hrabstwie Walton na Florydzie w trzy godziny spadło prawie 250 litrów deszczu na metr kwadratowy, a w godzinę - ponad 100 l/mkw.

Żywioł wywołał także wysokie fale sztormowe. Na odcinku amerykańskiego wybrzeża od południowej Luizjany do zachodniej Florydy przekraczały one nawet półtora metra. Jak informuje CNN, najsilniejsze fale sztormowe ustąpiły, ale zagrożenie nie minęło, ponieważ południowy wiatr spycha wodę w stronę brzegu. W Destin i pobliskim mieście Fort Walton Beach woda zalała drogi.

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Huragan Isaias wywołał wysokie fale sztormowe Źródło: Clint Hendricks IV/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Odwołane loty i imprezy plenerowe

Z powodu huraganu doszło do zakłóceń na lotniskach na Florydzie. Jak podał serwis FlightAware, cytowany przez Associated Press, odwołano po kilkadziesiąt lotów w portach lotniczych w Destin, Pensacoli i Panama City. Linie Delta, United, American, Southwest i JetBlue umożliwiły pasażerom objętym zakłóceniami zmianę rezerwacji bez dodatkowych opłat. Anulowano także wiele imprez plenerowych.

Według amerykańskiego Krajowego Centrum Huraganów (NHC), około godziny 22 czasu lokalnego Isaias znajdował się na terytorium Florydy i przesuwał się na północ z prędkością około 30 kilometrów na godzinę. W kolejnych godzinach znajdzie się na obszarze Alabamy i będzie wędrował w kierunku doliny rzeki Tennessee. Jeszcze w sobotę powinien opaść do poziomu burzy tropikalnej.

Prognozowana trasa huraganu Isaias Źródło zdjęcia: NHC

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