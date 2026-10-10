Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Huragan Isaias uderzył w Stany Zjednoczone. Ponad pół miliona osób bez prądu

|
Huragan Isaias uderzył w Stany Zjednoczone
Huragan Isaias uderzył w Stany Zjednoczone
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Huragan Isaias uderzył w Stany Zjednoczone. Przyniósł potężne porywy wiatru i wysokie fale, pozbawiając prądu ponad pół miliona odbiorców. W kolejnych godzinach żywioł będzie wędrował przez terytorium USA.

Isaias znalazł się na lądzie w okolicach miasta Destin w północno-zachodniej Florydzie około godziny 21.30 czasu lokalnego (w nocy w Polsce). Był wówczas żywiołem drugiej kategorii w rosnącej pięciostopniowej skali Saffira Simpsona. Wcześniej miał nawet trzecią kategorię.

Setki tysięcy odbiorców bez prądu

Huragan przyniósł potężne porywy wiatru - w miejscowości Jay na Florydzie zbliżyły się one do 190 kilometrów na godzinę, powalając drzewa i słupy energetyczne. Dostęp do prądu straciły setki tysięcy odbiorców - po północy czasu lokalnego energii elektrycznej nie miało ponad 600 tys. osób, głównie na Florydzie i w Alabamie. W niektórych hrabstwach, takich jak Santa Rosa i Walton na Florydzie, ciemności dotknęły ponad 70 procent odbiorców.

Miejscami Isaias spowodował potężne ulewy. Według raportu Krajowej Służby Pogodowej (NWS), na stacji w hrabstwie Walton na Florydzie w trzy godziny spadło prawie 250 litrów deszczu na metr kwadratowy, a w godzinę - ponad 100 l/mkw.

Żywioł wywołał także wysokie fale sztormowe. Na odcinku amerykańskiego wybrzeża od południowej Luizjany do zachodniej Florydy przekraczały one nawet półtora metra. Jak informuje CNN, najsilniejsze fale sztormowe ustąpiły, ale zagrożenie nie minęło, ponieważ południowy wiatr spycha wodę w stronę brzegu. W Destin i pobliskim mieście Fort Walton Beach woda zalała drogi.

>>> CZYTAJ TEŻ: Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Zniszczone budynki i drogi, wstrzymane loty

Klatka kluczowa-762096
Huragan Isaias wywołał wysokie fale sztormowe
Źródło: Clint Hendricks IV/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Odwołane loty i imprezy plenerowe

Z powodu huraganu doszło do zakłóceń na lotniskach na Florydzie. Jak podał serwis FlightAware, cytowany przez Associated Press, odwołano po kilkadziesiąt lotów w portach lotniczych w Destin, Pensacoli i Panama City. Linie Delta, United, American, Southwest i JetBlue umożliwiły pasażerom objętym zakłóceniami zmianę rezerwacji bez dodatkowych opłat. Anulowano także wiele imprez plenerowych.

Według amerykańskiego Krajowego Centrum Huraganów (NHC), około godziny 22 czasu lokalnego Isaias znajdował się na terytorium Florydy i przesuwał się na północ z prędkością około 30 kilometrów na godzinę. W kolejnych godzinach znajdzie się na obszarze Alabamy i będzie wędrował w kierunku doliny rzeki Tennessee. Jeszcze w sobotę powinien opaść do poziomu burzy tropikalnej.

Prognozowana trasa huraganu Isaias
Prognozowana trasa huraganu Isaias
Źródło zdjęcia: NHC
Źródło: CNN, PAP
Udostępnij:
Tagi:
huraganHuragany, tajfuny, cyklonyUSA
Czytaj także:
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Zniszczenia na zdjęciach
Świat
Huragan Isaias przed uderzeniem w ląd
Ostatnie godziny na przygotowanie. "Spadajcie stamtąd"
Świat
Grad sparaliżował stolicę Ekwadoru
Grad zasypał ulice. Lód wywożono ciężarówkami
Świat
Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Zorza polarna nad Polską. Kiedy warto na nią zapolować
Polska
Skutki silnej burzy w Neapolu
Na Sycylii zawirowały trąby, w Neapolu łamały się drzewa
Świat
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Niebezpieczne podmuchy. Tutaj wciąż ostrzega IMGW
Prognoza
Deszcz, parasol, jesień, chłód
Weekend będzie typowo jesienny. Co czeka nas później?
Prognoza
Huragan Simon widziany z satelity
Do Meksyku zbliża się kolejny huragan
Świat
Śnieżyca w Szwecji
Sypnęło śniegiem. W rowie leżały przewrócone ciężarówki
Świat
29 min
pc
Skąd wzięła się "kosmiczna kaczka"?
TVN24
Pracownicy usuwają brzozę rosnącą na szczycie wieży ciśnień
Brzoza rosła na wieży ciśnień przez 20 lat. Wiadomo, co się z nią stanie
Świat
Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Wichury w Polsce. Są interwencje straży
Polska
Skutki lawiny błotnej w Santiago w Chile
Powódź błotna w stolicy. Stan klęski żywiołowej
Świat
Akcja ratunkowa w okolicach miasta Mount Shasta w Kalifornii
Poważnie ranna została sama w lesie
Świat
Gdzie jest nasze ciepło?
Gdzie jest nasze ciepło? "To zupełnie inny pogodowy świat"
Prognoza
Wiatr, silny wiatr, wichury
Alert RCB. Silny wiatr w części kraju
Polska
Mieszkańcy hrabstwa Okaloosa napełniają worki z piaskiem przed uderzeniem huraganu Isaias
Isaias nadciąga. Wprowadzają stan wyjątkowy
Świat
Deszcz meteorów
Szczyt roju Drakonidów za nami
Polska
Karambol na I-95, Karolina Południowa
Karambol w gęstej mgle doprowadził do zaręczyn
Świat
Pochmurno, jesień, chmury
Gwałtowne zmiany ciśnienia i przejmujące zimno. Tak zapowiada się weekend
Prognoza
Skutki burz w Rzymie
Rzym po ulewach. Zalane autostrady, kierowcy uwięzieni w autach
Świat
Żółwie olbrzymie z Aldabry
Żółwi olbrzymich jest tam więcej niż ludzi na całych Seszelach
Ciekawostki
Widok na Granaty w Tatrach
Halny w Tatrach. "Odradzamy wyjścia w góry"
Polska
Było ciepło, zrobi się chłodno
"Ochłodzenie będzie naprawdę duże"
Prognoza
Prognoza długoterminowa na zimę. Jak zachowają się wir polarny, Pacyfik i Atlantyk?
Mamy prognozę na zimę. Jest jak scenariusz "Gry o tron"
Arleta Unton-Pyziołek
Świecący ogórek z eksperymentów Mendeza
Dlaczego ogórki kiszone świecą? "Usmażył" ich ponad sto, by poznać odpowiedź
Nauka
Rekin polarny (Somniosus microcephalus) - zdjęcie poglądowe
Grenlandia zastanawia się nad losami najpowolniejszego rekina świata
Świat
Przewrócone łodzie po burzy w Grau-du-Roi we Francji
Południe Francji znów doświadcza potężnego załamania pogody
Świat
Deszcz, parasol, jesień, wczesna zima
Kulminacja ciepła, a potem drastyczna zmiana. Będzie się działo
Prognoza
Lokalna rzeka w Casavieja jest czarna od popiou
Z kranu leci woda "podobna do smoły"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom