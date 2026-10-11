Świat Huragan Isaias przetoczył się przez USA. Zabił cztery osoby Krzysztof Posytek |

Skutki huraganu Isaias na Florydzie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DAN ANDERSON

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Isaias uderzył w USA jako huragan drugiej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira Simpsona. Znalazł się na lądzie w piątek około godziny 21.30 czasu lokalnego w pobliżu miasta Destin w stanie Floryda. W kolejnych godzinach żywioł wędrował na północ przez terytorium Alabamy. Cały czas tracił na sile, by w sobotę osłabnąć do poziomu cyklonu posttropikalnego.

Ofiary śmiertelne i setki tysięcy osób bez prądu

Władze doniosły o czterech ofiarach śmiertelnych Isaiasa. Dwie osoby zmarły w hrabstwie Escambia na Florydzie, a dwie kolejne w Alabamie. Jedną z ofiar w tym drugim stanie jest mieszkaniec miasta Birmingham, na którego dom spadło drzewo.

W szczytowym momencie żywioł pozbawił prądu niemal milion mieszkańców, głównie na Florydzie, w Alabamie i Georgii. W niedzielę po północy czasu lokalnego (po godzinie 6 w Polsce) energii elektrycznej wciąż nie miało ponad 400 tysięcy odbiorców w południowo-wschodnich stanach.

- Nie mamy prądu, nie mamy internetu - mówił w rozmowie z agencją informacyjną Reuters Andy Schultz, mieszkaniec północno-zachodniej Florydy. Dodał, że żywioł powalał drzewa i łamał gałęzie.

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Huragan Isaias przeszedł przez Stany Zjednoczone Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DAN ANDERSON

Zagrożenie nie minęło

Chociaż z każdą kolejną godziną przesuwania się przez ląd Isaias słabł, nadal stanowił poważne zagrożenie. Doprowadził do powstania kilkunastu tornad we wschodniej Georgii i zrzucał ogromne ilości deszczu - w niektórych miejscach Florydy i Alabamy spadło ponad 300 litrów na metr kwadratowy.

Isaias wywołał tornado w stanie Georgia Źródło: Vicki Davison/Facebook/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Gubernator Florydy Ron DeSantis przekazał, że w stanie nadal panuje "niebezpieczna sytuacja" i wezwał mieszkańców do zachowania ostrożności. Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) ostrzegło przed ryzykiem kolejnych tornad oraz powodzi błyskawicznych od północnej Georgii po zachodnią Karolinę Północną.

NHC prognozuje, że w niedzielę Isaias będzie przesuwał się dalej na północ w kierunku stanu Wirginia. Eksperci przewidują, że zaniknie jeszcze tego samego dnia.

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Skutki huraganu Isaias w USA. Relacjonuje Jan Pachlowski Źródło: TVN24