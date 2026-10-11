Huragan Isaias przetoczył się przez USA. Zabił cztery osoby
Isaias uderzył w USA jako huragan drugiej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira Simpsona. Znalazł się na lądzie w piątek około godziny 21.30 czasu lokalnego w pobliżu miasta Destin w stanie Floryda. W kolejnych godzinach żywioł wędrował na północ przez terytorium Alabamy. Cały czas tracił na sile, by w sobotę osłabnąć do poziomu cyklonu posttropikalnego.
Ofiary śmiertelne i setki tysięcy osób bez prądu
Władze doniosły o czterech ofiarach śmiertelnych Isaiasa. Dwie osoby zmarły w hrabstwie Escambia na Florydzie, a dwie kolejne w Alabamie. Jedną z ofiar w tym drugim stanie jest mieszkaniec miasta Birmingham, na którego dom spadło drzewo.
W szczytowym momencie żywioł pozbawił prądu niemal milion mieszkańców, głównie na Florydzie, w Alabamie i Georgii. W niedzielę po północy czasu lokalnego (po godzinie 6 w Polsce) energii elektrycznej wciąż nie miało ponad 400 tysięcy odbiorców w południowo-wschodnich stanach.
- Nie mamy prądu, nie mamy internetu - mówił w rozmowie z agencją informacyjną Reuters Andy Schultz, mieszkaniec północno-zachodniej Florydy. Dodał, że żywioł powalał drzewa i łamał gałęzie.
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Zagrożenie nie minęło
Chociaż z każdą kolejną godziną przesuwania się przez ląd Isaias słabł, nadal stanowił poważne zagrożenie. Doprowadził do powstania kilkunastu tornad we wschodniej Georgii i zrzucał ogromne ilości deszczu - w niektórych miejscach Florydy i Alabamy spadło ponad 300 litrów na metr kwadratowy.
Gubernator Florydy Ron DeSantis przekazał, że w stanie nadal panuje "niebezpieczna sytuacja" i wezwał mieszkańców do zachowania ostrożności. Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) ostrzegło przed ryzykiem kolejnych tornad oraz powodzi błyskawicznych od północnej Georgii po zachodnią Karolinę Północną.
NHC prognozuje, że w niedzielę Isaias będzie przesuwał się dalej na północ w kierunku stanu Wirginia. Eksperci przewidują, że zaniknie jeszcze tego samego dnia.