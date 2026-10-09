Isaias coraz bliżej. "Musimy być przygotowani na najgorsze"

Wzburzone fale w Pensacoli na Florydzie przed nadejściem huraganu Isaias Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Okaloosa Board of County Commissioners﻿/Facebook

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W piątek rano czasu lokalnego Isaias był huraganem trzeciej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona, z wiatrem wiejącym z prędkością do 195 kilometrów na godzinę. Poruszał się na północny wschód z prędkością około 24 km/h, a jeszcze tego samego dnia ma skręcić na północ.

Isaias jest coraz bliżej

To pierwszy tak silny huragan na Atlantyku od huraganu Melissa z października zeszłego roku. Chociaż przed dotarciem do lądu Isaias powinien osłabnąć, to gdy znajdzie się na wybrzeżu Stanów Zjednoczonych - w Missisipi lub Florydzie - nadal będzie miał drugą kategorię. Wcześniejsze prognozy wskazywały, że uderzy w ląd jako żywioł pierwszej kategorii.

Według prognoz do lądu żywioł ma dotrzeć w nocy z piątku na sobotę lokalnego czasu.

>>>CZYTAJ TEŻ: Do Meksyku zbliża się kolejny huragan

Prognozowana trasa przejścia huraganu Isaias Źródło zdjęcia: NHC/NOAA

Rozpoczęły się ewakuacje

W związku z nadejściem Isaiasa synoptycy CNN spodziewają się pokaźnych opadów deszczu, sięgających niemal 400 litrów na metr kwadratowy oraz fal sztormowych o wysokości do dwóch metrów. Ponadto ostrzegają przed ryzykiem nagłego rozwijania się tornad oraz rozległymi przerwami w dostawie prądu.

Na Florydzie już zaczęło padać. Władze niektórych hrabstw zarządziły obowiązkowe ewakuacje. Nakazy objęły hrabstwa Escambia, Okaloosa, Walton i Franklin w stanie Floryda oraz Baldwin i Mobile w stanie Alabama. Lokalne agencje zarządzania kryzysowego informowały o otwartych centrach ewakuacyjnych i apelowały o jak najsprawniejsze przeniesienie się w bezpieczne miejsce. W niektórych regionach doprowadziło to do gigantycznych korków.

Rozwiń

"Musimy po prostu być przygotowani na najgorsze"

Poza obszarem obowiązkowej ewakuacji, w piątek rano mieszkańcy wielu hrabstw Alabamy, Florydy i Georgii zabijali okna deskami i układali worki z piaskiem przed drzwiami. W położonym na wyspie mieście Dauphin Island w Alabamie władze zachęcały do dobrowolnej ewakuacji. Jego burmistrz Jeff Collier powiedział w rozmowie z lokalnym nadawcą NBC Miami, że mimo nieprzychylnych prognoz nie spodziewa się poważnych zniszczeń.

- Z drugiej strony te sprawy są bardzo nieprzewidywalne. Wystarczy jakiś niewielki impuls tu czy tam, albo nagły wzrost siły. Musimy po prostu być przygotowani na najgorsze - podkreślił.

Zatoka Meksykańska mu służy

Isaias to pierwszy w tym sezonie huragan na Atlantyku. Zjawisko El Nino, które zaczyna obejmować rządy na Pacyfiku, hamuje powstawanie atlantyckich huraganów poprzez zjawisko uskoków wiatru. Są to strefy nagłej zmiany prędkości lub kierunku wiatru, które dosłownie rozrywają formujące się burze. W rozmowie z portalem NPR Philip Klotzbach z Uniwersytetu Stanowego w Kolorado wyjaśnił, że w Zatoce Meksykańskiej wpływ uskoków wiatru jest mniejszy niż w tropikalnej części Atlantyku, co umożliwiło powstanie huraganu.

- Isaias będzie szybko przemieszczał się w kierunku lądu i miejmy nadzieję, że zmniejszy to ryzyko katastrofalnych powodzi - powiedział Klotzbach. Dodał jednak, że związanego z burzą deszczu nie można lekceważyć.

Rozwiń