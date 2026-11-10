Ewakuacje, odwołane lekcje. Hiszpanii zagrażają dwie burze
Od niedzieli Hiszpania zmaga się z burzą Bruna, która przynosi intensywne opady deszczu i silny wiatr. W środę dołączy do niej kolejny niż - Charles. Zjawisko jeszcze bardziej pogorszy pogodę na Półwyspie Iberyjskim.
Ewakuacje po ulewach
We wtorek hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała ostrzeżenia przed ulewami na zachodzie kraju. W części prowincji Caceres i Avila, niedaleko granicy z Portugalią, mają one czerwony kolor - według synoptyków może tam spaść nawet 120 litrów deszczu na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin.
Trudna sytuacja zapanowała w gminie Piedralaves w Avili, gdzie silne opady deszczu zagroziły przelaniem się wody przez zaporę Horcajo. We wtorek od godzin porannych władze prowadziły ewakuację, która objęła około trzy tysiące osób, w tym kilkudziesięciu podopiecznych domu spokojnej starości.
Huraganowy wiatr. Odwołane lekcje
Jeszcze gorsza pogoda spodziewana jest w środę, gdy Charles wkroczy na terytorium Hiszpanii. AEMET zapowiada wydanie pomarańczowych ostrzeżeń przed silnym wiatrem w centrum, na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Miejscami może się on rozpędzać do 120 kilometrów na godzinę. Ponadto będzie mocno padać.
>>> CZYTAJ TEŻ: "Tej zimy działamy inaczej". Przygotowania w Nowym Jorku już trwają
W związku z prognozowaną groźną aurą lokalne władze w prowincji Estremadura odwołały w środę zajęcia we wszystkich szkołach. Choć najsilniejsze podmuchy spodziewane są w godzinach popołudniowych, rządzący chcą ograniczyć ryzyko wystąpienia groźnych zdarzeń.