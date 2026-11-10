Świat Ewakuacje, odwołane lekcje. Hiszpanii zagrażają dwie burze Krzysztof Posytek |

Czerwony alarm przed ulewami w północnym Caceres w Hiszpanii Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Od niedzieli Hiszpania zmaga się z burzą Bruna, która przynosi intensywne opady deszczu i silny wiatr. W środę dołączy do niej kolejny niż - Charles. Zjawisko jeszcze bardziej pogorszy pogodę na Półwyspie Iberyjskim.

Ewakuacje po ulewach

We wtorek hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała ostrzeżenia przed ulewami na zachodzie kraju. W części prowincji Caceres i Avila, niedaleko granicy z Portugalią, mają one czerwony kolor - według synoptyków może tam spaść nawet 120 litrów deszczu na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin.

Trudna sytuacja zapanowała w gminie Piedralaves w Avili, gdzie silne opady deszczu zagroziły przelaniem się wody przez zaporę Horcajo. We wtorek od godzin porannych władze prowadziły ewakuację, która objęła około trzy tysiące osób, w tym kilkudziesięciu podopiecznych domu spokojnej starości.

Huraganowy wiatr. Odwołane lekcje

Jeszcze gorsza pogoda spodziewana jest w środę, gdy Charles wkroczy na terytorium Hiszpanii. AEMET zapowiada wydanie pomarańczowych ostrzeżeń przed silnym wiatrem w centrum, na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Miejscami może się on rozpędzać do 120 kilometrów na godzinę. Ponadto będzie mocno padać.

>>> CZYTAJ TEŻ: "Tej zimy działamy inaczej". Przygotowania w Nowym Jorku już trwają

W związku z prognozowaną groźną aurą lokalne władze w prowincji Estremadura odwołały w środę zajęcia we wszystkich szkołach. Choć najsilniejsze podmuchy spodziewane są w godzinach popołudniowych, rządzący chcą ograniczyć ryzyko wystąpienia groźnych zdarzeń.

10/11 20:00 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, lluvias, tormentas y costeros. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/c6Bhdjj2T6 — AEMET (@AEMET_Esp) November 10, 2026 Rozwiń