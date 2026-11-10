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Ewakuacje, odwołane lekcje. Hiszpanii zagrażają dwie burze

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Czerwony alarm przed ulewami w północnym Caceres w Hiszpanii
Czerwony alarm przed ulewami w północnym Caceres w Hiszpanii
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
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Hiszpanię nękają atlantyckie burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia, które miejscami mają czerwony kolor, a władze wprowadziły ewakuacje ludności i odwoływały zajęcia w szkołach.

Od niedzieli Hiszpania zmaga się z burzą Bruna, która przynosi intensywne opady deszczu i silny wiatr. W środę dołączy do niej kolejny niż - Charles. Zjawisko jeszcze bardziej pogorszy pogodę na Półwyspie Iberyjskim.

Ewakuacje po ulewach

We wtorek hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała ostrzeżenia przed ulewami na zachodzie kraju. W części prowincji Caceres i Avila, niedaleko granicy z Portugalią, mają one czerwony kolor - według synoptyków może tam spaść nawet 120 litrów deszczu na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin.

Trudna sytuacja zapanowała w gminie Piedralaves w Avili, gdzie silne opady deszczu zagroziły przelaniem się wody przez zaporę Horcajo. We wtorek od godzin porannych władze prowadziły ewakuację, która objęła około trzy tysiące osób, w tym kilkudziesięciu podopiecznych domu spokojnej starości.

Huraganowy wiatr. Odwołane lekcje

Jeszcze gorsza pogoda spodziewana jest w środę, gdy Charles wkroczy na terytorium Hiszpanii. AEMET zapowiada wydanie pomarańczowych ostrzeżeń przed silnym wiatrem w centrum, na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Miejscami może się on rozpędzać do 120 kilometrów na godzinę. Ponadto będzie mocno padać.

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W związku z prognozowaną groźną aurą lokalne władze w prowincji Estremadura odwołały w środę zajęcia we wszystkich szkołach. Choć najsilniejsze podmuchy spodziewane są w godzinach popołudniowych, rządzący chcą ograniczyć ryzyko wystąpienia groźnych zdarzeń.

Źródło: El Pais, ENEX
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Tagi:
Hiszpaniaburzaburzedeszczwiatr
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