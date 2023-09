Deszcz zalewał przejścia podziemne, wiatr łamał drzewa

czytaj dalej

Przez południowe regiony Holandii przeszły we wtorek bardzo silne opady deszczu. Przez pierwszą godzinę ulewy straż pożarna z prowincji Limburg odebrała aż 85 zgłoszeń z prośbami o pomoc. Woda wdzierała się do budynków i przyczyniła się do utrudnień na drogach.