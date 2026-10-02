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Hawaje. Do oceanu runął słynny łuk skalny

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Runął słynny most skalny
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Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Hawaii Volcanoes National Park
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Holei Sea Arch - słynna formacja skalna u wybrzeży Hawajów - runęła do wody. W ostatnim czasie amerykański archipelag zmagał się z wysokimi falami związanymi ze zbliżającą się burzą tropikalną Nolo.

Władze Parku Narodowego Wulkany Hawai'i poinformowały w mediach społecznościowych, że w miniony weekend do Oceanu Spokojnego runął Holei Sea Arch - naturalny, wyrzeźbiony przez ocean w lawie łuk skalny na wyspie Hawai'i. Liczył on około 27 metrów wysokości i był ulokowany na południe od wulkanu Kilauea, na końcu drogi Chain of Craters.

Łuk skalny runął do oceanu

Nie da się wskazać dokładnego czasu, w którym Holei Sea Arch runął do wody - przez kilka dni park pozostawał zamknięty z powodu zbliżającej się burzy tropikalnej Nolo. Z informacji przekazanych przez park wynika jednak, że 23 września łuk był jeszcze na swoim miejscu, a w niedzielę 27 września już go nie było.

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Wieści o utraceniu słynnej atrakcji turystycznej przyciągnęły gapiów.

"Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od niestabilnych krawędzi klifów nadbrzeżnych, które opadają do oceanu i stwarzają zagrożenie upadku. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać osoby wkraczające na zamknięty teren w pobliżu miejsca, gdzie niegdyś znajdował się łuk" - zaapelowały władze parku w komunikacie.

To musiało nastąpić

Jak podały lokalne służby, okolice Holei Sea Arch były niestabilne od lat. W 2018 roku trzęsienie ziemi, do jakiego doszło podczas erupcji wulkanu Kilauea, uszkodziło tamtejsze klify. W 2020 roku w łuku pojawiły się pęknięcia, przez co zamknięto pierwotny punkt widokowy. W tym samym roku burza tropikalna Darby oderwała fragment skały z dolnej części łuku. Liczono się z tym, że formacja skalna wkrótce się zawali.

Źródło: Park Narodowy Wulkany Hawaiʻi, Hawaii News Now
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Tagi:
HawajeUSAHuragany, tajfuny, cyklony
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