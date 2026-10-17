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Aligator wciągnął wędkarza do wody. Mężczyzna nie przeżył

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Akcja wyciągania aligatora z sadzawki
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
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Aligator zaatakował wędkarza na Florydzie. Jak podały lokalne media, mężczyzna został wciągnięty do wody. Chociaż zwierzęta licznie występują na terenie stanu, dość rzadko dochodzi tam do ataków kończących się poważnymi obrażeniami.

O sprawie poinformował departament policji miasta Winter Garden wraz ze stanową Komisją ds. Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody (FWC). W piątek funkcjonariusze otrzymali informację o ataku aligatora na wędkarza. Do zdarzenia doszło w parku Dr. Bradford Memorial Park, niedaleko jeziora Apopka.

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Trudna akcja ratunkowa

Na miejsce udali się policjanci, strażacy oraz eksperci z FWC. Lokalne media podały, że zwierzę wciągnęło wędkarza do sadzawki. W zbiorniku wodnym pływało kilka osobników aligatorów, przez co ratownicy nie mogli od razu dostać się do poszkodowanego. Jak się okazało, 71-letni mężczyzna odniósł poważne obrażenia i nie udało się go uratować.

Do parku sprowadzono specjalistę zajmującego się odławianiem aligatorów, który pomógł w schwytaniu osobnika o długości około 3,5 metra. Portal Local12 podał, że zwierzę, które zaatakowało wędkarza, zostało uśmiercone.

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Stosunkowo rzadkie zdarzenie

Dziennik "The Daytona Beach News-Journal" przekazał, że to drugi śmiertelny atak aligatora na człowieka od kilku miesięcy. 28 czerwca 31-letnia kobieta zmarła w wyniku obrażeń odniesionych podczas ataku aligatora. Do zdarzenia doszło w pobliżu szlaku Barr Street na północny wschód od Orlando.

FWC zaznaczyła, że ​​mimo licznej populacji tych gadów na Florydzie, poważne obrażenia spowodowane przez aligatory zdarzają się stosunkowo rzadko. Służby apelowały jednak do mieszkańców o zachowanie ostrożności w pobliżu zbiorników i cieków wodnych.

Źródło: Local12, The Daytona Beach News-Journal
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Tagi:
Florydazwierzęta
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