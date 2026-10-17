Aligator wciągnął wędkarza do wody. Mężczyzna nie przeżył
O sprawie poinformował departament policji miasta Winter Garden wraz ze stanową Komisją ds. Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody (FWC). W piątek funkcjonariusze otrzymali informację o ataku aligatora na wędkarza. Do zdarzenia doszło w parku Dr. Bradford Memorial Park, niedaleko jeziora Apopka.
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Trudna akcja ratunkowa
Na miejsce udali się policjanci, strażacy oraz eksperci z FWC. Lokalne media podały, że zwierzę wciągnęło wędkarza do sadzawki. W zbiorniku wodnym pływało kilka osobników aligatorów, przez co ratownicy nie mogli od razu dostać się do poszkodowanego. Jak się okazało, 71-letni mężczyzna odniósł poważne obrażenia i nie udało się go uratować.
Do parku sprowadzono specjalistę zajmującego się odławianiem aligatorów, który pomógł w schwytaniu osobnika o długości około 3,5 metra. Portal Local12 podał, że zwierzę, które zaatakowało wędkarza, zostało uśmiercone.
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Stosunkowo rzadkie zdarzenie
Dziennik "The Daytona Beach News-Journal" przekazał, że to drugi śmiertelny atak aligatora na człowieka od kilku miesięcy. 28 czerwca 31-letnia kobieta zmarła w wyniku obrażeń odniesionych podczas ataku aligatora. Do zdarzenia doszło w pobliżu szlaku Barr Street na północny wschód od Orlando.
FWC zaznaczyła, że mimo licznej populacji tych gadów na Florydzie, poważne obrażenia spowodowane przez aligatory zdarzają się stosunkowo rzadko. Służby apelowały jednak do mieszkańców o zachowanie ostrożności w pobliżu zbiorników i cieków wodnych.