Świat Aligator wciągnął wędkarza do wody. Mężczyzna nie przeżył Agnieszka Stradecka |

Akcja wyciągania aligatora z sadzawki Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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O sprawie poinformował departament policji miasta Winter Garden wraz ze stanową Komisją ds. Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody (FWC). W piątek funkcjonariusze otrzymali informację o ataku aligatora na wędkarza. Do zdarzenia doszło w parku Dr. Bradford Memorial Park, niedaleko jeziora Apopka.

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Trudna akcja ratunkowa

Na miejsce udali się policjanci, strażacy oraz eksperci z FWC. Lokalne media podały, że zwierzę wciągnęło wędkarza do sadzawki. W zbiorniku wodnym pływało kilka osobników aligatorów, przez co ratownicy nie mogli od razu dostać się do poszkodowanego. Jak się okazało, 71-letni mężczyzna odniósł poważne obrażenia i nie udało się go uratować.

Do parku sprowadzono specjalistę zajmującego się odławianiem aligatorów, który pomógł w schwytaniu osobnika o długości około 3,5 metra. Portal Local12 podał, że zwierzę, które zaatakowało wędkarza, zostało uśmiercone.

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Stosunkowo rzadkie zdarzenie

Dziennik "The Daytona Beach News-Journal" przekazał, że to drugi śmiertelny atak aligatora na człowieka od kilku miesięcy. 28 czerwca 31-letnia kobieta zmarła w wyniku obrażeń odniesionych podczas ataku aligatora. Do zdarzenia doszło w pobliżu szlaku Barr Street na północny wschód od Orlando.

FWC zaznaczyła, że ​​mimo licznej populacji tych gadów na Florydzie, poważne obrażenia spowodowane przez aligatory zdarzają się stosunkowo rzadko. Służby apelowały jednak do mieszkańców o zachowanie ostrożności w pobliżu zbiorników i cieków wodnych.