Dwa tankowce zatonęły w tym samym miejscu. Plamy ropy rosną

Jak podały lokalne media, do zatonięcia MTKR Jason Bradley doszło w sobotę niedaleko wybrzeża Półwyspu Bataan, na wejściu do Zatoki Manilskiej. Tankowiec poszedł na dno z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn. Filipińska Straż Przybrzeżna przeprowadziła wstępne oględziny jednostki.