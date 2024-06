Europa w uścisku gorąca. "Przed nami wyjątkowo trudne lato"

W południowej Europie panują upały. W Hiszpanii termometry w niedzielę pokazywały nawet 40 stopni Celsjusza. Niezwykle gorąco jak na czerwiec jest również w innych krajach, w tym Grecji, Bułgarii czy nawet Wielkiej Brytanii.

W Polsce nadejście kolejnych upałów to kwestia kilku dni, ale w wielu europejskich krajach gorąco zagościło już jakiś czas temu i wcale nie zamierza osłabnąć. Jak wynika z prognozy temperatury maksymalnej dla Europy, w czwartek w Warszawie i Berlinie na termometrach możemy zobaczyć 31 stopni Celsjusza. Jeszcze goręcej dzień zapowiada się w Madrycie czy Atenach (36 st. C), a podobne wartości pojawią się także w Marsylii czy Paryżu.

Prognoza temperatury dla Europy na czwartek wetteronline.de

Hiszpania. 40 stopni i ochłoda w metrze

Upały nie odpuszczają w Hiszpanii. W niedzielę w Kordobie termometry pokazywały momentami wartość 40 stopni Celsjusza, co skłoniło krajową agencję meteorologiczną AEMET do wydania ostrzeżeń przed upałem. Alarmy mają pozostać w mocy do poniedziałkowego wieczora, ale zgodnie z prognozami temperatury w większości kraju mają wzrastać powyżej 30 st. C co najmniej do połowy tygodnia.

Z uwagi na coraz częstsze i przedłużające się fale upałów, w Madrycie trwa instalacja agregatów chłodniczych na stacjach metra. Celem inicjatywy jest poprawa komfortu oczekujących na pociąg podróżnych. Przewodnicząca Wspólnoty Madrytu Isabel Diaz Ayuso przekazała, że dotychczas uruchomiono cztery urządzenia. Projekt obejmie swoim zasięgiem centralne stacje, z których w okresie wakacyjnym korzysta najwięcej osób.

Grecja. "Wyjątkowo trudne lato"

W poniedziałek służby ratunkowe odnalazły ciało szóstego turysty zagranicznego, który zmarł podczas wycieczki prawdopodobnie na skutek wycieńczenia z gorąca. W poniedziałek termometry na Krecie, gdzie doszło do tragedii, pokazywały wartości sięgające 31 st. C. Jeszcze goręcej było w kontynentalnej części kraju - w okolicach Aten temperatura wzrosła do 38 st. C.

- Wszystkie dowody naukowe potwierdzają, że przed nami wyjątkowo trudne lato - przekazał cytowany przez portal "Greek Reporter" rzecznik jednej z agencji rządowych.

Gorąco przyczyniło się do zwiększenia zagrożenia pożarowego. W piątek płomienie pojawiły się na wyspie Hydra. Jak udało się ustalić służbom, do zaprószenia ognia doszło przez zapalony fajerwerk wyrzucony z przepływającego w pobliżu jachtu. Ogień gaszono także na półwyspie Peloponez, gdzie w zeszłym tygodniu podczas akcji gaśniczej zmarł jeden ze strażaków ochotników.

Niezwykła fala gorąca w Bułgarii i na Wyspach

Upały dotykają także innych zakątków Europy. W Bułgarii służby meteorologiczne BNR ostrzegały przed niebezpiecznie wysokimi temperaturami w niemal całym kraju - w weekend temperatura w prawie całym kraju, poza wybrzeżem, przekraczała 33 stopnie. W poniedziałek alerty przed gorącem obowiązywały głównie w południowych i centralnych regionach. Nietypowe dla czerwca upały utrzymują się od około tygodnia, a meteorolodzy zapowiadają, że będą trwać jeszcze co najmniej kilka dni.

Na gorąco przygotowują się również Wyspy Brytyjskie. Biuro meteorologiczne Met Office przekazało, że w południowo-wschodniej Anglii w okresie od poniedziałku do środy temperatura wzrośnie maksymalnie do 28-29 st. C. To sporo jak na brytyjski czerwiec, kiedy to wartości przeważnie oscylują dookoła 20 stopni. W dużej części Anglii spodziewane jest także kilka dni z wartościami 25-27 st. C.

