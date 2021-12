Embrion w jaju dinozaura. Ma 70 milionów lat i jest doskonale zachowany

- To niesamowity okaz. Pracuję nad jajami dinozaurów od 25 lat i jeszcze czegoś takiego nie widziałam - powiedziała Zelenitsky, która jest współautorką badań opublikowanych we wtorek w czasopiśmie naukowym "iScience". - Do tej pory niewiele było wiadomo o tym, co dzieje się w jaju dinozaura przed wykluciem, ponieważ zachowało się niewiele szkieletów embrionalnych, szczególnie takich, które są kompletne i zachowane we właściwej pozie - przyznała.