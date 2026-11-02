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Dym spowił Nowe Delhi. "Bardzo zła" sytuacja

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Nowe Delhi spowite smogiem
Nowe Delhi spowite smogiem
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Gęsty smog spowił Nowe Delhi, a jakość powietrza w mieście bardzo się pogorszyła. Szaro-biała kurtyna zanieczyszczeń rozciągała się nie tylko nad indyjską stolicą, co pokazują zdjęcia satelitarne.

W poniedziałek Nowe Delhi spowił gęsty smog. Jak podały indyjskie media, w godzinach porannych wskaźnik AQI przekroczył wartość 300 punktów, co oznacza "bardzo złą" jakość powietrza.

- Zanieczyszczenie [powietrza - red.] dotyka wszystkich, od premiera po robotników. Rząd naszego ministra stanu musi przyjrzeć się temu, jakie działania podejmuje w celu rozwiązania tego problemu - powiedział w rozmowie z agencją prasową Reuters Vikas, mieszkaniec Nowego Delhi.

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Władze podejmują działania, aby przeciwdziałać smogowi

W związku z coraz gorszą sytuacją smogową, władze indyjskie podjęły działania, które mają na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Jednym z zastosowanych rozwiązań są ograniczenia wjazdu do stolicy dla pojazdów niespełniających najnowszych norm emisji spalin.

Sytuacja w kolejnych dniach może jednak ulec pogorszeniu. W Indiach obchodzone będzie święto Diwali, kiedy odpalanie petard zwykle zwiększa poziom zanieczyszczenia powietrza.

Smog i dym nad północnymi Indiami i Pakistanem
Smog i dym nad północnymi Indiami i Pakistanem
Źródło zdjęcia: European Union, Copernicus Sentinel-3 imagery

Ze smogiem zmaga się nie tylko stolica

Problem ze złą jakością powietrza nie ogranicza się jednak tylko do indyjskiej stolicy. W niedzielę jeden z unijnych satelitów Copernicus - Sentinel-3 - zarejestrował obraz rozległej, szaro-białej zasłony dymnej i mgły nad Niziną Hindustańską.

Smog na zdjęciu wyraźnie odróżnia się od ciemnych, zalesionych podnóży gór oraz pokrytych śniegiem himalajskich szczytów. Nizina Hindustańska to najgęściej zaludniony region świata. Jesienią obszary te regularnie pokrywane są mieszaniną dymu, mgły i innych zanieczyszczeń. Do pogorszenia jakości powietrza przyczynia się kilka czynników jednocześnie: wypalanie pozostałości roślin na polach, emisje z miast i przemysłu oraz warunki atmosferyczne, które utrudniają rozpraszanie zanieczyszczeń.

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Źródło: Reuters, EU Space Policy, The Hindustan Times
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Tagi:
IndieSmog
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