"Zamknięte są szkoły, biura". Relacje Polaków z zalanego Dubaju

Zalane drogi, utrudnienia na lotnisku

Utrudnienia na lotnisku odnotowuje się od wtorku. W środę wiele lotów zostało odwołanych. "Większość lotów została ponownie odwołana. Mieliśmy lot z Dubaju do Warszawy wczoraj o ósmej rano i został odwołany, przełożony na dzisiaj. Dzisiaj o 5 rano byliśmy na lotnisku. Do 16 przekładali wylot co pół godziny. O 16 wsadzili nas do samolotu Emirates lecącego do Warszawy, po godzinie wyprowadzili z powrotem na lotnisko z tytułu niespełnienia procedur wylotowych. Przekierowali wszystkich do service desków, do których czekamy już czwartą godzinę, a kolejka niewiele maleje. Brak jakichkolwiek informacji. W service deskach pracuje może 10 osób łącznie, a kolejki są na tysiące. Ludzie zaczynają być nerwowi" - napisał w środę na Kontakt 24 pan Michał.