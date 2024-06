Czerwone alerty, apele o niewychodzenie z domów. Minos nad Europą

Fala upałów nęka Włochy, Grecję, Cypr, Rumunię, Serbię, Chorwację i Turcję. Temperatura w wielu miejscach przekracza 40 stopni Celsjusza. Władze państw bałkańskich wezwały swoich obywateli do unikania wychodzenia z domów w związku z wyjątkowo wysokimi temperaturami, których kulminacja przypadnie na piątek.

We Włoszech, nad które nadszedł antycyklon afrykański (wyż) Minos, nazwany imieniem sędziego z Piekła z "Boskiej komedii" Dantego, ekstremalne temperatury dają się we znaki mieszkańcom wielkich miast. Jak co roku sytuację monitoruje ministerstwo zdrowia, ogłaszając alerty z powodu upałów. Czerwone ostrzeżenie, najwyższego stopnia, obowiązuje w piątek w ośmiu miastach: Ankonie, Campobasso, Frosinone, Latinie, Palermo, Perugii, Rieti i Rzymie. Niższy alert obowiązuje w: Bari, Bolonii, Brescii, Katanii, Neapolu, Mesynie, Pescarze, Reggio Calabrii i Trieście.