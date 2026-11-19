Świat Czekali tygodnie na otwarcie drogi. Po trzech godzinach znowu ją zamknięto Matylda Dziechcińska |

Osunięta ziemia zablokowała przejazd w Ekwadorze Źródło wideo: ENEX

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Auta wyjechały na trasę między miastami Aloag i Santo Domingo w północno-zachodnim Ekwadorze w środę rano. Był to ważny moment dla okolicznych mieszkańców - droga pozostawała zamknięta przez 15 dni z powodu osuwisk i niestabilności zbocza. Ruch częściowo przywrócono około godziny 9 - działał tylko jeden pas, a sytuację monitorowała policja.

Korzystne warunki nie utrzymały się jednak długo. Po trzech godzinach trasę ponownie zamknięto. Padający deszcz zwiększył zagrożenie kolejnymi osunięciami. Na miejscu przeprowadzono ocenę stanu skarpy. Kierowcy, przewoźnicy i mieszkańcy musieli czekać na dalsze decyzje. Trasę na chwilę udostępniono około godz. 15, aby umożliwić przejazd oczekującym. Niedługo droga została jednak kolejny raz zamknięta.

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Mieszkańcy liczą straty

Szczególnie trudna sytuacja panuje w rejonie 83 kilometra trasy, gdzie wciąż dochodzi do osuwisk. Lokalne społeczności domagają się od władz podjęcia działań zabezpieczających zbocze. Jak informowały lokalne media, ograniczony ruch oznacza mniej klientów dla lokalnych sprzedawców i przedsiębiorców. Niektórzy lokalni przedsiębiorcy twierdzili, że w ciągu dwóch tygodni stracili nawet połowę zwyczajowych miesięcznych dochodów.

Ekwador od wielu tygodni zmaga się z intensywnymi opadami deszczu, które powodują liczne powodzie i osuwiska. Według danych ekwadorskiego Krajowego Sekretariatu ds. Zarządzania Ryzykiem (SNGR) z 16 listopada, na które powoływała się agencja prasowa Prensa Latina, od końca sierpnia żywioł dotknął ponad 77 tysięcy osób, a uszkodzonych zostało przeszło 521 tysięcy domów.