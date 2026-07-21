Świat Chorwacja. Wrak wyłonił się z Dunaju. Może rozwiązać 90-letnią tajemnicę Agnieszka Stradecka |

Dunaj odsłonił wrak statku koło miejscowości Opatovac Źródło wideo: Općina Lovas/Facebook Źródło zdj. gł.: Općina Lovas/Facebook

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Chorwacka agencja meteorologiczna DHMZ od wielu dni informuje o niskim stanie wody w Dunaju. Ma to ogromny wpływ na transport rzeczny - jednostki muszą podróżować z mniejszym niż zazwyczaj ładunkiem, by zmniejszyć zanurzenie. Według prognoz w weekend sytuacja miała się ustabilizować, ale pomiary na niektórych stacjach hydrologicznych wskazały, że poziom wody wciąż opada.

Chorwacja. Tajemniczy wrak w Dunaju

W pobliżu miejscowości Opatovac w północno-wschodniej Chorwacji stan wody jest obecnie tak niski, że rzeka odsłoniła szczątki statku. - Historia dosłownie wyłoniła się z Dunaju. Na oficjalnej stronie internetowej gminy Lovas opublikowaliśmy zdjęcia i informacje, aby zebrać jak najwięcej danych od mieszkańców, historyków i wszystkich osób, które mogą wiedzieć coś na temat tego statku - powiedziała Lea Vidic, wójt gminy Lovas, do której administracyjnie należy Opatovac.

Vidic dodała, że mieszkańcy nie pamiętają, by wrak kiedykolwiek był aż tak dobrze widoczny. Do tej pory niektórym udało się dostrzec jedynie jego niewyraźne zarysy. Jeden z mieszkańców odnalazł natomiast artykuł prasowy z 1937 roku opisujący wypadek, który - jak się przypuszcza - dotyczył wraku.

Tajemnica sprzed 90 lat

Według artykułu odsłonięty wrak mógł być węgierskim statkiem towarowym "Fulton", który holował w kierunku Nowego Sadu barkę z 50 wagonami węgla. W pobliżu Opatovca doszło do wypadku, jednostka wraz z ładunkiem zatonęła i nie dało się jej odzyskać. W mediach społecznościowych przedstawiciele gminy zastanawiali się, czy Dunaj po prawie 90 latach ujawnił jedną ze swoich tajemnic.

- Jeśli poziom wody w Dunaju nadal będzie opadał, być może uda nam się zobaczyć większą część konstrukcji. Choć przez dziesięciolecia statek był prawdopodobnie zasypany rzecznym piaskiem, jest to wyjątkowa okazja do udokumentowania części naszej rzecznej historii - podsumowała Vidic.