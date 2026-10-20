Świat Austen jest pierwsza na liście. Idzie na Wielką Brytanię Krzysztof Posytek |

Burza Austen zbliża się do Wielkiej Brytanii Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Ventusky

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Burza Austen ma uderzyć w Wielką Brytanię w nocy z czwartku na piątek. Jak wyjaśniła krajowa agencja meteorologiczna Met Office, nad Atlantykiem kształtuje się niż, który będzie się pogłębiał, zyskując na sile dzięki prądowi strumieniowemu (ang. jet stream). To wąski i prawie poziomy strumień przenoszący z zachodu na wschód olbrzymie masy powietrza w górnej troposferze.

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Porywy mogą przekraczać 100 kilometrów na godzinę

Met Office wydała żółte ostrzeżenie przed silnym wiatrem w południowo-zachodniej Anglii. Synoptyk agencji Tom Crabtree powiedział, że na terenach przybrzeżnych Austen może przynieść porywy wiatru przekraczające 110 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem wiatr może osiągać prędkość ponad 80 km/h.

Austen przetoczy się przez Wielką Brytanię z zachodu na wschód. Choć w ciągu dnia wiatr będzie słabł, to zagrożenie będzie stanowił także deszcz - w niektórych miejscach może spaść 20-30 litrów na metr kwadratowy, a na wyżej położonych terenach nawet więcej. Według BBC burza może uszkadzać budynki i zakłócać transport. Ponadto niewykluczone są przerwy w dostawie prądu.

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The jet stream is strengthening over the Atlantic, helping to drive a succession of low-pressure systems towards the UK.



Expect spells of wet and windy weather over the coming days.



Keep up to date with warnings here 👇https://t.co/TfU9Ok8qZD pic.twitter.com/mKakSXjDUd — Met Office (@metoffice) October 20, 2026 Rozwiń

Jak nazywane są burze. Skąd biorą się ich imiona

Met Office, razem ze krajowymi agencjami meteorologicznymi Irlandii (Met Eireann) i Holandii (KNMI), zaczęła nazywać silne burze w 2015 roku. Podjęła tę decyzję w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców - jak uzasadniła, dzięki imionom łatwiej przekazywać informacje o zagrożeniu związanym z tymi pogodowymi zjawiskami.

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Co roku lista imion dla burz jest publikowana na początku września. Nie powstaje w odosobnieniu - Met Office przyjmuje propozycje od obywateli przez cały rok. Gdy wpłyną wszystkie propozycje, komisja zapoznaje się z nimi i wybiera te, które są najodpowiedniejsze. W 2025 roku jednym z wyselekcjonowanych imion była Kasia.

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