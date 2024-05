Blisko 40 ofiar śmiertelnych, drogi i mosty zostały zniszczone

Ulewne deszcze wciąż nawiedzają brazylijski stan Rio Grande do Sul. Nie żyje 39 osób, a kilkadziesiąt uznaje się za zaginione. Tragiczny bilans może jednak wzrosnąć, bo służby nie mogą dotrzeć do wszystkich zalanych terenów.

Władze obrony cywilnej stanu Rio Grande do Sul poinformowały, że nie żyje 39 osób, 68 uznaje się za zaginione, a co najmniej 24 tysięcy zostało przesiedlonych. Burze przyniosły ulewy w ponad połowie z 497 miast w tym regionie, który graniczy z Urugwajem i Argentyną.

- Liczby te mogą jeszcze ulec istotnej zmianie w kolejnych dniach, gdy uzyskamy dostęp do większej liczby regionów - powiedział dziennikarzom gubernator Rio Grande do Sul Eduardo Leite.

Bez dostępu do historycznych dzielnic stolicy stanu

W Porto Alegre, stolicy stanu Rio Grande do Sul, rzeka Guaiba wystąpiła z brzegów, a zalane ulice zablokowały dostęp do historycznych centralnych dzielnic miasta.

Ulewne deszcze nawiedziły Rio Grande do Sul już we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to cyklon pozatropikalny spowodował powodzie, w których zginęło ponad 50 osób. Nastąpiło to po ponad dwóch latach uporczywej suszy spowodowanej zjawiskiem La Nina, które doprowadziło do rzadkich opadów deszczu.