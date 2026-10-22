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Kogut czeka pod szpitalem na zmarłego właściciela

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Kogut Martin od ośmiu lat czeka na swojego zmarłego właściciela
Kogut Martin od ośmiu lat czeka na swojego zmarłego właściciela
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Kogut Martin od ośmiu lat czeka na swojego zmarłego właściciela pod jednym ze szpitali w Boliwii. Opiekują się nim pracownicy placówki i okoliczni mieszkańcy. Ze względu na swoją wierność jest porównywany do słynnego psa Hachiko.

Osiem lat temu do szpitala onkologicznego w mieście Santa Cruz na wschodzie Boliwii przywieziono pacjenta. Razem z nim do placówki trafił jego kogut o imieniu Martin. Choć właściciel zwierzęcia zmarł, to kogut nadal na niego czeka. Historię ptaka, który stał się symbolem szpitala, przybliżyła pracownica socjalna Rosmery Guardia.

- Martin przybył tu osiem lat temu wraz z pewnym pacjentem. Niestety, ten pacjent wówczas zmarł. Ponieważ do szpitala nie wolno wprowadzać zwierząt, Martin pozostał na zewnątrz. (...) Ludzie z zewnątrz pomagają mu i od zawsze zapewniają pożywienie - powiedziała.

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"Lubi orzeszki ziemne"

Opiekę nad kogutem przejął Juan Claros. Mężczyzna dba o to, by ptak pozostawał w dobrym zdrowiu i miał co jeść.

- Obcinam mu pazury. Są już długie i trzeba je przyciąć, bo inaczej nie będzie mógł chodzić. (...) Przychodzi po południu, a ja daję mu szklankę zimnej wody. Lubi orzeszki ziemne. Przychodzi codziennie o tej porze, około czwartej lub piątej po południu, właśnie teraz tu jest - opowiadał Claros.

- Dbamy o niego, jakby był kogutem należącym do szpitala. Bardzo go kochamy i nie pozwalamy nikomu go zabrać. Dajemy mu jedzenie i wszystko, czego potrzebuje. Kogut Martin miał pisklęta, ale kura i pisklęta zostały skradzione. Śpi wysoko na drzewie, a o szóstej rano schodzi na dół - dopowiadał Ricardo, syn Juana Clarosa.

Ze względu na swoją wierność Martin jest porównywany do Hachiko - japońskiego psa, który w latach 20. i 30. XX wieku przez prawie dekadę czekał na swojego pana na tokijskiej stacji kolejowej w dzielnicy Shibuya. Zwierzę doczekało się pomnika, a na podstawie jego historii nakręcono film.

Źródło: Reuters, tvnmeteo.pl
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Tagi:
KogutzwierzętaBoliwia
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