Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Blackout na jednej z Wysp Kanaryjskich

|
Rowerzysta porażony prądem
Prognozowane opady na Wyspach Kanaryjskich
Źródło wideo: ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Burze spowodowały całkowite wyłączenie prądu na La Palmie, jednej z Wysp Kanaryjskich, w poniedziałek rano. Po kilku godzinach usługi zostały przywrócone. Intensywne opady zanotowano także na innych wyspach archipelagu.

Działający na Wyspach Kanaryjskich nadawca RTV Canaria podał, że do awarii na La Palmie doszło w poniedziałek około godziny 6.30 czasu lokalnego. Problem pojawił się w elektrowni Los Guinchos na wschodnim brzegu wyspy i doprowadził do odcięcia dostaw na całej wyspie. Lokalne władze wprowadziły na wyspie stan gotowości.

W wyspę uderzyły ulewy

Do awarii doszło, gdy nad wyspą szalała burza. Niosła ona opady o sumach sięgających nawet 30 litrów na metr kwadratowy na godzinę. Portal Canarias7 podał, że poranne ulewy spowodowały także powodzie błyskawiczne w gminach Brena Baja i Brena Alta. Miejscami woda wdarła się do domów, doszło także do przelania kanałów burzowych.

>>> CZYTAJ TEŻ: Uzdrowisko pod wodą. "Poważna i historyczna" powódź

RTV Canaria podał, że w poniedziałek około godziny 10.30 czasu lokalnego zasilanie zostało przywrócone. Media przypomniały, że niebezpieczne warunki prognozowane są co najmniej do godziny 15. Władze La Palmy poinformowały w mediach społecznościowych o prewencyjnym zamknięciu wszystkich szlaków turystycznych na wyspie.

Utrudnienia na innych wyspach

Trudne warunki pogodowe nawiedziły nie tylko La Palmę. Na Teneryfie i Gran Canarii również spodziewane są silne ulewy, choć o mniejszej intensywności - tam miejscami może spaść około 20 l/mkw. w ciągu godziny, zwłaszcza na północy i w obszarze metropolitalnym Teneryfy. Na najwyższym szczycie archipelagu, Pico del Teide, spadł śnieg. Z tego względu na wysokości 2700 metrów nad poziomem morza ograniczono wstęp na niektóre szlaki.

Lokalne media informowały także o problemach na małej wyspie El Hierro, leżącej na południe od La Palmy. W gminie El Pinar odnotowano przerwy w dostawie prądu i osuwiska. Masy skał i błota doprowadziły do utrudnień na drogach HI-1 i HI-4, jednych z ważniejszych ciągów komunikacyjnych wyspy.

>>> CZYTAJ TEŻ: Szczyt Śnieżki mocno się zabielił

Źródło: Reuters, Canarias7, RTVC
Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaWyspy Kanaryjskieburza
Czytaj także:
Skumulowane sumy opadów do niedzieli związane z niżem Agneta
Ulice zamieniły się w rzeki. Agneta uderza w Grecję
Świat
Burzyk północny (Puffinus puffinus) - zdj. przykładowe
Ptaki też odczuwają "jet lag"
Nauka
Zalana droga niedaleko Munds Park w Arizonie
Uzdrowisko pod wodą. "Poważna i historyczna" powódź
Świat
Jesień, pochmurno, ponuro
Polska pod szarą zasłoną. Kiedy chmury nam odpuszczą?
Prognoza
Zorza nad Puszczą Piską, 10.05, godz. 22:39
"Nieprzenikalna bariera" Ziemi została naruszona. Badacze sprawdzili, jak to się stało
Nauka
Niedzielny lejek kondensacyjny nad Kcynią (woj. kujawsko-pomorskie)
Zdumiewające zjawisko nad Kcynią
Polska
Obserwatorium na Śnieżce w niedzielę
Szczyt Śnieżki mocno się zabielił
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: impas między jesienią a zimą
Prognoza
Ulewy doprowadziły do powodzi na wyspie Santa Cruz w archipelagu Galapagos
Stan wyjątkowy w związku z El Nino w kolejnym kraju
Świat
Świnica widoczna z Kasprowego Wierchu, 27.04.26
W nocy odnaleziono Polaka, który zabłądził w Tatrach
Polska
Mglista aura
Tutaj warunki na drogach będą trudne
Prognoza
Towarzyski uciekinier
Myszołowiec towarzyski spędził prawie 100 dni w klubie golfowym
Ciekawostki
Laseczka sienna (Bacillus subtilis)
Te bakterie są jak zombie. Dla nich śmierć nie oznacza końca
Nauka
Strażacy podczas akcji ratunkowej
Ratowali ludzi z zalanych samochodów. Woda sięgała niemal do pasa
Świat
Prognozowane opady w Grecji
Niebezpieczna pogoda nie odpuszcza. Grecja szykuje się na kolejne ulewy
Świat
1 listopada, Wszystkich Świętych, cmentarz
Pogoda na Wszystkich Świętych. Polska utknie w jesiennej pułapce
Prognoza
Supertajfun In-fa
Nawiedził ich supertajfun. Od poprzedniego nie minęły nawet dwa tygodnie
Świat
Śnieg na Gubałówce
Lawinowa jedynka w Tatrach. Uważajmy na szlakach
Prognoza
Burza, piorun, deszcz
Piorun uderzył blisko szkoły. Cztery osoby ranne
Świat
Aedes notoscriptus - komar, który został uznany za wektor owrzodzenia Buruli
Australia mierzy się z "mięsożerną" bakterią
Świat
Powodzie błyskawiczne w gminie Los Cabos w Meksyku
W 45 minut miasto znalazło się pod wodą. Nie żyją dwie osoby
Świat
Ulewy i powodzie w Syrii
Kilkaset domów zalanych, są ofiary śmiertelne
Świat
Opady
Tutaj w USA w Halloween pogoda może być niebezpieczna
Świat
Jeleń wskoczył do pralni
"Szansa na coś takiego wynosi jeden na milion". Nagranie
Świat
Śnieżna czapa na górze Fudżi
Pierwszy śnieg na słynnym szczycie. W tym roku pojawił się wyjątkowo późno
Świat
Greckie ulice zostały zalane wodą powodziową
Trzy lata po Danielu ulicami znów płynęły rwące potoki
Świat
Czapa lodowa Barnesa
Być może powstrzymaliśmy kolejne zlodowacenie. To nie jest dobra wiadomość
Świat
Klatka kluczowa-814385
Wybuch wulkanu Mayon. Mieszkańcom zalecono ewakuację
Świat
Szkielet nanotyrana Jodi przed aukcją w Sotheby's
Cena prawie pobiła rekord. Szkielet rzadkiego dinozaura sprzedany
Świat
Gęsta mgła
Gdzie jest mgła? Tu widać najsłabiej
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom