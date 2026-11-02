Świat Blackout na jednej z Wysp Kanaryjskich Agnieszka Stradecka |

Prognozowane opady na Wyspach Kanaryjskich Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Działający na Wyspach Kanaryjskich nadawca RTV Canaria podał, że do awarii na La Palmie doszło w poniedziałek około godziny 6.30 czasu lokalnego. Problem pojawił się w elektrowni Los Guinchos na wschodnim brzegu wyspy i doprowadził do odcięcia dostaw na całej wyspie. Lokalne władze wprowadziły na wyspie stan gotowości.

W wyspę uderzyły ulewy

Do awarii doszło, gdy nad wyspą szalała burza. Niosła ona opady o sumach sięgających nawet 30 litrów na metr kwadratowy na godzinę. Portal Canarias7 podał, że poranne ulewy spowodowały także powodzie błyskawiczne w gminach Brena Baja i Brena Alta. Miejscami woda wdarła się do domów, doszło także do przelania kanałów burzowych.

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RTV Canaria podał, że w poniedziałek około godziny 10.30 czasu lokalnego zasilanie zostało przywrócone. Media przypomniały, że niebezpieczne warunki prognozowane są co najmniej do godziny 15. Władze La Palmy poinformowały w mediach społecznościowych o prewencyjnym zamknięciu wszystkich szlaków turystycznych na wyspie.

Ante la situación de alerta meteorológica, procedemos al cierre preventivo de todos los senderos de La Palma como medida de seguridad.



Agradecemos la colaboración de la ciudadanía y recordamos la importancia de respetar las restricciones establecidas. pic.twitter.com/8MDGD3VpsE — Cabildo de La Palma (@CabLaPalma) November 2, 2026 Rozwiń

Utrudnienia na innych wyspach

Trudne warunki pogodowe nawiedziły nie tylko La Palmę. Na Teneryfie i Gran Canarii również spodziewane są silne ulewy, choć o mniejszej intensywności - tam miejscami może spaść około 20 l/mkw. w ciągu godziny, zwłaszcza na północy i w obszarze metropolitalnym Teneryfy. Na najwyższym szczycie archipelagu, Pico del Teide, spadł śnieg. Z tego względu na wysokości 2700 metrów nad poziomem morza ograniczono wstęp na niektóre szlaki.

Lokalne media informowały także o problemach na małej wyspie El Hierro, leżącej na południe od La Palmy. W gminie El Pinar odnotowano przerwy w dostawie prądu i osuwiska. Masy skał i błota doprowadziły do utrudnień na drogach HI-1 i HI-4, jednych z ważniejszych ciągów komunikacyjnych wyspy.

⚠️ RESTRICCIONES EN LOS SENDEROS AL PICO TEIDE



El Cabildo de Tenerife establece medidas extraordinarias de seguridad en varios senderos del Parque Nacional del Teide ante la presencia de hielo y nieve tras el paso de la borrasca.

La resolución restringe el tránsito en los… pic.twitter.com/quh7Xl56Nh — Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) November 1, 2026 Rozwiń

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