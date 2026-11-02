Blackout na jednej z Wysp Kanaryjskich
Działający na Wyspach Kanaryjskich nadawca RTV Canaria podał, że do awarii na La Palmie doszło w poniedziałek około godziny 6.30 czasu lokalnego. Problem pojawił się w elektrowni Los Guinchos na wschodnim brzegu wyspy i doprowadził do odcięcia dostaw na całej wyspie. Lokalne władze wprowadziły na wyspie stan gotowości.
W wyspę uderzyły ulewy
Do awarii doszło, gdy nad wyspą szalała burza. Niosła ona opady o sumach sięgających nawet 30 litrów na metr kwadratowy na godzinę. Portal Canarias7 podał, że poranne ulewy spowodowały także powodzie błyskawiczne w gminach Brena Baja i Brena Alta. Miejscami woda wdarła się do domów, doszło także do przelania kanałów burzowych.
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RTV Canaria podał, że w poniedziałek około godziny 10.30 czasu lokalnego zasilanie zostało przywrócone. Media przypomniały, że niebezpieczne warunki prognozowane są co najmniej do godziny 15. Władze La Palmy poinformowały w mediach społecznościowych o prewencyjnym zamknięciu wszystkich szlaków turystycznych na wyspie.
Utrudnienia na innych wyspach
Trudne warunki pogodowe nawiedziły nie tylko La Palmę. Na Teneryfie i Gran Canarii również spodziewane są silne ulewy, choć o mniejszej intensywności - tam miejscami może spaść około 20 l/mkw. w ciągu godziny, zwłaszcza na północy i w obszarze metropolitalnym Teneryfy. Na najwyższym szczycie archipelagu, Pico del Teide, spadł śnieg. Z tego względu na wysokości 2700 metrów nad poziomem morza ograniczono wstęp na niektóre szlaki.
Lokalne media informowały także o problemach na małej wyspie El Hierro, leżącej na południe od La Palmy. W gminie El Pinar odnotowano przerwy w dostawie prądu i osuwiska. Masy skał i błota doprowadziły do utrudnień na drogach HI-1 i HI-4, jednych z ważniejszych ciągów komunikacyjnych wyspy.
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