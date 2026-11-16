Świat Dyskutują o klimacie. "Musimy posunąć sprawy do przodu" Oprac. Krzysztof Posytek |

Sztuczna inteligencja to jeden z tematów poruszanych podczas szczytu klimatycznego COP31 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

COP31 rozpoczął się 9 listopada i planowo ma zakończyć się w piątek, 20 listopada. Dotychczasowy przebieg obrad wskazuje na to, że - jak to bywało w przeszłości - konferencja może się przedłużyć.

"Musimy posunąć sprawy do przodu"

W poniedziałek negocjatorzy opublikowali 18-stronicowy projekt tekstu porozumienia, aby pobudzić debatę i spróbować zniwelować różnicę między krajami w kwestiach wywołujących niezgodę. Chris Bowen, australijski minister klimatu, który na mocy podziału prezydencji z Turcją prowadzi formalne negocjacje, stwierdził, że w projekcie znajdują się klauzule, które niektóre państwa już odrzuciły.

- Szczerze mówiąc, gdybyśmy rozmawiali tylko o tym, co do czego wszyscy się zgadzamy, to na tym etapie dokument byłby dość krótki - powiedział Bowen. - Musimy posunąć sprawy do przodu, co oznacza rozmowy na tematy, w których strony obecnie nie do końca się zgadzają, aby pomóc im zbliżyć się do porozumienia w najbliższych dniach - dodał.

Odchodzenie od paliw kopalnych

W projekcie znajdują się dwa stwierdzenia dotyczące paliw kopalnych. Jedno brzmi tak samo jak to uzgodnione w 2023 roku, dotyczące "odchodzenia" od ich stosowania, a drugie, bardziej ambitne, mówi o ich "stopniowym wycofywaniu". Żadne z nich może nie znaleźć się w ostatecznym porozumieniu, ponieważ wymagana jest do tego zgoda wszystkich rządów.

Kością niezgody okazała się również propozycja Turcji, która zakłada zwiększenie udziału energii elektrycznej w globalnym zużyciu energii z 20 procent do 35 proc. w 2035 r. Ponadto pojawiły się rozbieżne opinie na temat tego, w jakim stopniu bogate kraje powinny wspierać te uboższe w dostosowywaniu się do zmian klimatu.

>>> CZYTAJ TEŻ: "Kolejny rok, kolejny rekord". Niepokojący raport WMO

Chris Bowen, australijski minister klimatu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Koszty środowiskowe sztucznej inteligencji

Podczas szczytu poruszono także kwestię sztucznej inteligencji (AI). Turcja ogłosiła inicjatywę mającą na celu zebranie poparcia dla dobrowolnego porozumienia, zgodnie z którym technologia ta miałaby być rozwijana w sposób zrównoważony i stać się częścią rozwiązania problemu globalnego ocieplenia. Wśród aktywistów klimatycznych narastają obawy, że gwałtowna rozbudowa centrów danych pogłębi problem rosnącej emisji gazów cieplarnianych.

- Przemysł i technologia muszą stanowić część rozwiązania problemu zmian klimatu - powiedział przewodniczący COP31 Murat Kurum z Turcji. - Jednocześnie musimy zadbać o to, by szybki rozwój sztucznej inteligencji był napędzany i wdrażany w sposób odpowiedzialny, z korzyścią dla działań na rzecz klimatu - dodał. Do poniedziałku inicjatywę poparło tylko dziewięć spośród prawie 200 państw uczestniczących w konferencji.