Dyskutują o klimacie. "Musimy posunąć sprawy do przodu"
COP31 rozpoczął się 9 listopada i planowo ma zakończyć się w piątek, 20 listopada. Dotychczasowy przebieg obrad wskazuje na to, że - jak to bywało w przeszłości - konferencja może się przedłużyć.
"Musimy posunąć sprawy do przodu"
W poniedziałek negocjatorzy opublikowali 18-stronicowy projekt tekstu porozumienia, aby pobudzić debatę i spróbować zniwelować różnicę między krajami w kwestiach wywołujących niezgodę. Chris Bowen, australijski minister klimatu, który na mocy podziału prezydencji z Turcją prowadzi formalne negocjacje, stwierdził, że w projekcie znajdują się klauzule, które niektóre państwa już odrzuciły.
- Szczerze mówiąc, gdybyśmy rozmawiali tylko o tym, co do czego wszyscy się zgadzamy, to na tym etapie dokument byłby dość krótki - powiedział Bowen. - Musimy posunąć sprawy do przodu, co oznacza rozmowy na tematy, w których strony obecnie nie do końca się zgadzają, aby pomóc im zbliżyć się do porozumienia w najbliższych dniach - dodał.
Odchodzenie od paliw kopalnych
W projekcie znajdują się dwa stwierdzenia dotyczące paliw kopalnych. Jedno brzmi tak samo jak to uzgodnione w 2023 roku, dotyczące "odchodzenia" od ich stosowania, a drugie, bardziej ambitne, mówi o ich "stopniowym wycofywaniu". Żadne z nich może nie znaleźć się w ostatecznym porozumieniu, ponieważ wymagana jest do tego zgoda wszystkich rządów.
Kością niezgody okazała się również propozycja Turcji, która zakłada zwiększenie udziału energii elektrycznej w globalnym zużyciu energii z 20 procent do 35 proc. w 2035 r. Ponadto pojawiły się rozbieżne opinie na temat tego, w jakim stopniu bogate kraje powinny wspierać te uboższe w dostosowywaniu się do zmian klimatu.
>>> CZYTAJ TEŻ: "Kolejny rok, kolejny rekord". Niepokojący raport WMO
Koszty środowiskowe sztucznej inteligencji
Podczas szczytu poruszono także kwestię sztucznej inteligencji (AI). Turcja ogłosiła inicjatywę mającą na celu zebranie poparcia dla dobrowolnego porozumienia, zgodnie z którym technologia ta miałaby być rozwijana w sposób zrównoważony i stać się częścią rozwiązania problemu globalnego ocieplenia. Wśród aktywistów klimatycznych narastają obawy, że gwałtowna rozbudowa centrów danych pogłębi problem rosnącej emisji gazów cieplarnianych.
- Przemysł i technologia muszą stanowić część rozwiązania problemu zmian klimatu - powiedział przewodniczący COP31 Murat Kurum z Turcji. - Jednocześnie musimy zadbać o to, by szybki rozwój sztucznej inteligencji był napędzany i wdrażany w sposób odpowiedzialny, z korzyścią dla działań na rzecz klimatu - dodał. Do poniedziałku inicjatywę poparło tylko dziewięć spośród prawie 200 państw uczestniczących w konferencji.