Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nie zobaczą zachodu słońca przez prawie trzy miesiące

|
Utqiagvik, Alaska
Kilkudniowe śnieżyce uwięziły mieszkańców Alaski w domach
Źródło: 2026 Cable News Network Inc. All rights reserved
Najdalej wysunięte na północ miasto USA nie doświadczy zachodu słońca przez 83 dni. Po niedzielnym wschodzie słońca mieszkańcy będą cały czas widzieć naszą gwiazdę aż do początku sierpnia.

Utqiagvik, w latach 1901-2016 znane jako Barrow, to najdalej wysunięte na północ miasto USA. Leży na północnym wybrzeżu Alaski, nad Morzem Beringa. Jest stolicą okręgu North Slope i zamieszkuje je niecałe pięć tysięcy osób.

83 dni ze słońcem na horyzoncie

W niedzielę 10 maja o godzinie 1.48 w Utqiagvik zaszło słońce, by ponownie wzejść już o godz. 2.57. Mieszkańcy prędko się od niego nie odpędzą, bo następny zachód słońca będzie mieć miejsce dopiero 2 sierpnia, a więc za 83 dni. Taka sytuacja to wynik położenia Utqiagvik. Miasto znajduje się na północ od północnego koła podbiegunowego, dlatego występuje tu zjawisko nocy i dni polarnych, trwających po kilkadziesiąt dni.

Jak zaznacza AccuWeather, nawet po zachodzie słońca 2 sierpnia miasto nie pogrąży się od razu w ciemnościach. Słońce pozostanie bowiem na tyle blisko horyzontu, aby utrzymać na niebie zmierzch. Prawdziwa nocna ciemność powróci dopiero 21 września.

Utqiagvik, Alaska
Utqiagvik, Alaska
Źródło: Shutterstock

Długi dzień wcale nie oznacza jednak ciepła. Ze względu na to, że Utqiagvik jest położone daleko na północy, a dodatkowo jest oddzielone od kontynentu Górami Brooksa, panuje tu zimny i suchy klimat. Jak podaje AccuWeather, najcieplejszy w mieście jest zazwyczaj lipiec, ale historyczna średnia dla tego miesiąca to zaledwie nieco ponad 9 stopni Celsjusza. Latem zdarzają się tu zarówno temperatury powyżej 20 st. C, jak i opady śniegu, które w 2025 roku były obserwowane w czerwcu przez siedem dni.

Źródło: AccuWeather, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
AlaskaUSAsłońce
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Noc, pogodna noc
Noc będzie pogodna, ale miejscami mroźna
Prognoza
Piorun poraził nastolatka z Teksasu
Piorun trafił nastolatka łowiącego ryby
Chmury burzowe
Nadchodzi deszczowy tydzień. Kiedy i gdzie popada najmocniej
Prognoza
Trwa akcja poszukiwawcza w rejonie wulkanu Dukono w Indonezji
Trzymali się nawzajem. Służby znalazły ich ciała
Martwy waleń znaleziony na plaży w Mikoszewie (pomorskie)
Pobrali próbki od martwego walenia. Apel służb
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniosą zimni ogrodnicy i druga połowa maja
Prognoza
Niedźwiedź
Zobaczyli go za oknem. "To było surrealistyczne"
Ciekawostki
Przymrozki
Temperatura znów spadnie poniżej zera. Są alarmy
Prognoza
Mały hipopotam
"Jest najszczęśliwszy, kiedy leży na kimś lub obok kogoś"
Trzęsienie ziemi
Ziemia zatrzęsła się w Chile
Wiosna, słońce, ciepło
Tu termometry pokażą dziś ponad 20 stopni
Prognoza
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Trwa dogaszanie wielkiego pożaru lasu. "Zrzuty wody przyniosły skutek"
Polska
48 min
Susza w Polsce
To już nie jest chwilowy problem. Dlaczego susza w Polsce to problem dla nas wszystkich?
TVN24
Trwa akcja poszukiwawcza w rejonie wulkanu Dukono w Indonezji
Odnaleźli ofiarę erupcji wulkanu, zlokalizowali pozostałych zaginionych
Przymrozek, mróz, noc
Tutaj nocą temperatura spadnie poniżej zera
Prognoza
Zwłoki walenia w Mikoszewie
Martwy waleń na bałtyckiej plaży. Co się z nim dalej stanie
Polska
Park Narodowy Glacier, Montana, USA
Szukali go od poniedziałku, w końcu znaleźli ciało
Chmury, burza
Duża zmiana w pogodzie tuż-tuż
Prognoza
Dziura, która powstała w ścianie domu
Wybiła ogromną dziurę w ścianie. Nikt nie wie, skąd pochodzi
Zniszczenia spowodowane przez macroburst w Luizjanie
Myśleli, że to tornado. Czym jest zjawisko macroburst
Sir David Attenborough kończy sto lat
Człowiek, który pokazał światu Ziemię. David Attenborough skończył 100 lat
Zbocze fiordu Tracy Arm, w które uderzyła fala tsunami
Drugie największe tsunami w historii. Fale miały prawie pół kilometra
Nauka
Pochmurny dzień wiosna
Słoneczna aura czeka dziś nielicznych
Prognoza
Spadające skały zabiły przechodnia w Korei Południowej
Skały stoczyły się ze zbocza i zabiły mężczyznę
Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Gdzie spodziewać się nocnych opadów
Prognoza
Woda wróciła na irackie mokradła
Są uznawane za biblijny Eden, wracają do życia
Deszcz, parasol, lato, opady
Weekend będzie spokojny. Nowy tydzień przyniesie drastyczną zmianę
Prognoza
Łódź, ulica Piotrkowska w maju
Urodzinowa trasa TVN24 trwa. Taka będzie pogoda
Prognoza
Park Narodowy Great Smoky Mountains
Martwe ptaki na terenie parku narodowego. Jest dochodzenie
David Attenborough
Nietypowy prezent na setne urodziny sir Davida Attenborough
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom