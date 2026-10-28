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Prognoza

Uwaga na gęste mgły. Ostrzeżenia IMGW w 12 województwach

Damian Dziugieł
Agnieszka Stradecka
Zespół autorów
Oprac. Damian DziugiełOprac. Agnieszka Stradecka
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Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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IMGW wydał kolejne ostrzeżenia meteorologiczne przed gęstymi mgłami. W 12 województwach noc oraz czwartkowy poranek mają przynieść trudne warunki na drogach. Według synoptyków widzialność może być znacznie ograniczona.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych;
  • śląskim, wszędzie poza powiatami: raciborskim, wodzisławskim, rybnickim, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój;
  • małopolskim, wszędzie poza powiatami: brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim;
  • świętokrzyskim, w powiatach: koneckim, kieleckim, Kielce, włoszczowskim, jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim;
  • łódzkim;
  • mazowieckim, w powiatach zachodnich;
  • kujawsko-pomorskim, na wschodzie województwa;
  • warmińsko-mazurskim, w zachodniej połowie obszaru;
  • pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim;
  • zachodniopomorskim;
  • lubuskim (poza powiatami żagańskim, nowosolskim i wschowskim).

W regionach tych prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami poniżej 200 metrów. Alarmy wygasną w czwartek o godzinie 10.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Strefy na mapie zakreskowane na czarno to powiaty objęte komunikatem IMGW, informującym o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
prognozapogodamgła
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