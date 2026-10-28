Uwaga na gęste mgły. Ostrzeżenia IMGW w 12 województwach

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych;

śląskim , wszędzie poza powiatami: raciborskim, wodzisławskim, rybnickim, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój;

małopolskim , wszędzie poza powiatami: brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim;

podkarpackim , w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim;

świętokrzyskim , w powiatach: koneckim, kieleckim, Kielce, włoszczowskim, jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim;

łódzkim ;

mazowieckim , w powiatach zachodnich;

kujawsko-pomorskim , na wschodzie województwa;

warmińsko-mazurskim , w zachodniej połowie obszaru;

pomorskim , w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim;

zachodniopomorskim ;

lubuskim (poza powiatami żagańskim, nowosolskim i wschowskim).

W regionach tych prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami poniżej 200 metrów. Alarmy wygasną w czwartek o godzinie 10.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Strefy na mapie zakreskowane na czarno to powiaty objęte komunikatem IMGW, informującym o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.