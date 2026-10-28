Uwaga na gęste mgły. Ostrzeżenia IMGW w 12 województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych;
- śląskim, wszędzie poza powiatami: raciborskim, wodzisławskim, rybnickim, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój;
- małopolskim, wszędzie poza powiatami: brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim;
- świętokrzyskim, w powiatach: koneckim, kieleckim, Kielce, włoszczowskim, jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim;
- łódzkim;
- mazowieckim, w powiatach zachodnich;
- kujawsko-pomorskim, na wschodzie województwa;
- warmińsko-mazurskim, w zachodniej połowie obszaru;
- pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim;
- zachodniopomorskim;
- lubuskim (poza powiatami żagańskim, nowosolskim i wschowskim).
W regionach tych prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami poniżej 200 metrów. Alarmy wygasną w czwartek o godzinie 10.
Strefy na mapie zakreskowane na czarno to powiaty objęte komunikatem IMGW, informującym o aktualnej sytuacji meteorologicznej.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.