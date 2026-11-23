Tutaj może intensywnie sypać śnieg. Prognoza ostrzeżeń IMGW
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał prognozę zagrożeń meteorologicznych. W poniedziałek i wtorek w niektórych miejscach w Polsce mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek
Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu mogą zostać tego dnia wydane w województwie śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim, a także w województwie małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim.
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Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek
Intensywne opady śniegu w ten dzień mogą stanowić problem dla województwa śląskiego, dla powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała i żywieckiego. Ostrzeżenia mogą zostać wydane też w województwach małopolskim (w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim) oraz podkarpackim (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim).
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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Jak informuje IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.