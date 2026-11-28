Prognoza Tu w weekend ma ścisnąć największy mróz. Możliwe są ostrzeżenia IMGW Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Jaga/Kontakt24

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał prognozę zagrożeń meteorologicznych. W części kraju zrobi się bardzo mroźnie.

Prognoza ostrzeżeń na sobotę i niedzielę - silny mróz

Synoptycy zamierzają ostrzegać przed silnym mrozem na południu kraju w sobotę i niedzielę. Alarmy mają pojawić się w województwach:

śląskim , w powiatach cieszyńskim i żywieckim;

małopolskim , w powiatach: tatrzańskim, nowosądeckim i gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim.

Jak wynika z prognozy synoptyka tvnmeteo.pl Damiana Zdonka, temperatura będzie spadać nocami w okolice -10 stopni Celsjusza. Na obszarach podgórskich może być nawet -15 stopni.

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Prognoza ostrzeżeń IMGW na sobotę i niedzielę Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Jak informuje IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.