Tu w weekend ma ścisnąć największy mróz. Możliwe są ostrzeżenia IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał prognozę zagrożeń meteorologicznych. W części kraju zrobi się bardzo mroźnie.
Prognoza ostrzeżeń na sobotę i niedzielę - silny mróz
Synoptycy zamierzają ostrzegać przed silnym mrozem na południu kraju w sobotę i niedzielę. Alarmy mają pojawić się w województwach:
- śląskim, w powiatach cieszyńskim i żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowosądeckim i gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim.
Jak wynika z prognozy synoptyka tvnmeteo.pl Damiana Zdonka, temperatura będzie spadać nocami w okolice -10 stopni Celsjusza. Na obszarach podgórskich może być nawet -15 stopni.
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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Jak informuje IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.