Prognoza Stoimy w obliczu przedzimia. Zanim nadejdzie, czeka nas frontowa pogoda Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Od zachodu Polska dostaje się pod wpływ rozległego, atlantyckiego układu niżowego, którego centrum w poniedziałek będzie wędrować nad Skandynawią. Ciśnienie atmosferyczne wyraźnie spada. Wpływ niżu zaznacza się w postaci silniejszego wiatru wiejącego z południa, szczególnie na zachodzie kraju oraz w górach. Jest to wynik rosnącej różnicy ciśnienia między centrum układu a jego obrzeżami.

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Wskutek tego nad Polskę, silnym strumieniem, zaczyna napływać powietrze znad zachodniej i południowo-zachodniej Europy, które skutecznie wypiera chłodne masy. To wilgotne i łagodne powietrze znacząco podniesie temperaturę w kraju. Jednocześnie od zachodu wkroczą fronty atmosferyczne, niosąc chmury i deszcz, a w górach śnieg. W Sudetach i Karpatach rozpocznie się dłuższy okres występowania zjawisk fenowych - wiatr w szczytowych partiach gór może osiągać prędkość 100 kilometrów na godzinę.

Talia - potężny niż znad Atlantyku

We wtorek Europę obejmie potężny atlantycki układ niżowy Talia, a Polska znajdzie się w zasięgu jego frontu ciepłego. Od południowego zachodu nasunie się kolejna rozległa strefa chmur z opadami deszczu, za którą napływać będzie ciepłe powietrze. W górach spodziewane są opady śniegu i śniegu z deszczem. W środę i czwartek nad krajem będzie zalegać związana z Talią szeroka strefa frontu atmosferycznego, przynosząc kolejną porcję opadów. Polska pozostanie jeszcze w strumieniu łagodnego powietrza polarnego.

W piątek od północnego zachodu kraj zacznie obejmować rozległa zatoka chłodu znad Północnego Atlantyku. Silny wir niżowy znad Skandynawii zacznie tłoczyć masy powietrza pochodzenia arktycznego. Rozpocznie się przedzimie.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Szczegółowa prognoza pogody na 5 dni

W poniedziałek będzie pochmurno, tylko w centrum i na wschodzie kraju się przejaśni. Okresami będzie padał deszcz o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy. Ominie on jedynie północny wschód kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-7 stopni na Warmii i Podlasiu, przez 9 stopni w centrum kraju, do 10-11 stopni na zachodzie. Wiatr południowy będzie umiarkowany i dość silny - w porywach ma osiągać prędkość do 50-70 km/h. Wysoko w górach może to być od 80 do 100 km/h.

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We wtorek także będzie pochmurno. Deszcz przemieści się z zachodu w głąb kraju. Suma opadów może wynieść 10-20 l/mkw. W górach spodziewamy się deszczu ze śniegiem. Słupki rtęci wskażą od 6 stopni na Podlasiu, przez 8 stopni w centrum kraju, do 11 stopni na południowym zachodzie. Wiatr południowo-zachodni powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach osiągnie prędkość 60-80 km/h, a w górach - nawet 100 km/h.

Prognoza pogody. Rozpocznie się przedzimie

Środa zapowiada się pochmurno, ale za to przejaśnieniami, których najwięcej będzie na południu Polski. Okresami spadnie deszcz o sumie 5-15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni na Podlasiu, przez 11 stopni w centrum kraju, do 12-13 stopni na południu Polski. Umiarkowany zachodni wiatr może zwiększyć swoją prędkość, w porywach osiągając 60-90 km/h. W górach ponownie niewykluczone są porywy osiągające 100 km/h.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Czwartek także zapowiada się pochmurno, choć będzie się przejaśniać. Przelotnie popada. Słupki rtęci wskażą od 7 stopni na Podlasiu, przez 10 stopni w centrum kraju, do 11-12 stopni na południu. Południowo-zachodni będzie umiarkowany i dość silny. W porywach może wiać z prędkością do 60 km/h, a w górach - do 100 km/h.

Piątek będzie pochmurny, ale z przejaśnieniami. Pojawią się opady deszczu o sumie 5-10 l/mkw., które zanikną tylko północnym zachodzie. Uwaga: na północnym wschodzie deszcz może przechodzić w mokry śnieg. Słupki rtęci wskażą od 4 stopni na Suwalszczyźnie, przez 6 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na południowym wschodzie. Wiatr wiejący z kierunków południowego i zachodniego będzie umiarkowany. Okresami może stać się dość silny i w porywach osiągać prędkość do 50-60 km/h, w górach - do 90 km/h.

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