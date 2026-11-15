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Prognoza

Stoimy w obliczu przedzimia. Zanim nadejdzie, czeka nas frontowa pogoda

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Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Początek tygodnia przyniesie w Polsce zarówno wyraźne ocieplenie, jak i opady oraz bardzo silny wiatr, który w górach może osiągać prędkość 100 kilometrów na godzinę. Pod koniec tygodnia z północy zacznie napływać do nas arktyczne powietrze, a wraz z nim nadejdzie przedzimie.

Od zachodu Polska dostaje się pod wpływ rozległego, atlantyckiego układu niżowego, którego centrum w poniedziałek będzie wędrować nad Skandynawią. Ciśnienie atmosferyczne wyraźnie spada. Wpływ niżu zaznacza się w postaci silniejszego wiatru wiejącego z południa, szczególnie na zachodzie kraju oraz w górach. Jest to wynik rosnącej różnicy ciśnienia między centrum układu a jego obrzeżami.

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Wskutek tego nad Polskę, silnym strumieniem, zaczyna napływać powietrze znad zachodniej i południowo-zachodniej Europy, które skutecznie wypiera chłodne masy. To wilgotne i łagodne powietrze znacząco podniesie temperaturę w kraju. Jednocześnie od zachodu wkroczą fronty atmosferyczne, niosąc chmury i deszcz, a w górach śnieg. W Sudetach i Karpatach rozpocznie się dłuższy okres występowania zjawisk fenowych - wiatr w szczytowych partiach gór może osiągać prędkość 100 kilometrów na godzinę.

Talia - potężny niż znad Atlantyku

We wtorek Europę obejmie potężny atlantycki układ niżowy Talia, a Polska znajdzie się w zasięgu jego frontu ciepłego. Od południowego zachodu nasunie się kolejna rozległa strefa chmur z opadami deszczu, za którą napływać będzie ciepłe powietrze. W górach spodziewane są opady śniegu i śniegu z deszczem. W środę i czwartek nad krajem będzie zalegać związana z Talią szeroka strefa frontu atmosferycznego, przynosząc kolejną porcję opadów. Polska pozostanie jeszcze w strumieniu łagodnego powietrza polarnego.

W piątek od północnego zachodu kraj zacznie obejmować rozległa zatoka chłodu znad Północnego Atlantyku. Silny wir niżowy znad Skandynawii zacznie tłoczyć masy powietrza pochodzenia arktycznego. Rozpocznie się przedzimie.

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Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Szczegółowa prognoza pogody na 5 dni

W poniedziałek będzie pochmurno, tylko w centrum i na wschodzie kraju się przejaśni. Okresami będzie padał deszcz o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy. Ominie on jedynie północny wschód kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-7 stopni na Warmii i Podlasiu, przez 9 stopni w centrum kraju, do 10-11 stopni na zachodzie. Wiatr południowy będzie umiarkowany i dość silny - w porywach ma osiągać prędkość do 50-70 km/h. Wysoko w górach może to być od 80 do 100 km/h.

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We wtorek także będzie pochmurno. Deszcz przemieści się z zachodu w głąb kraju. Suma opadów może wynieść 10-20 l/mkw. W górach spodziewamy się deszczu ze śniegiem. Słupki rtęci wskażą od 6 stopni na Podlasiu, przez 8 stopni w centrum kraju, do 11 stopni na południowym zachodzie. Wiatr południowo-zachodni powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach osiągnie prędkość 60-80 km/h, a w górach - nawet 100 km/h.

Prognoza pogody. Rozpocznie się przedzimie

Środa zapowiada się pochmurno, ale za to przejaśnieniami, których najwięcej będzie na południu Polski. Okresami spadnie deszcz o sumie 5-15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni na Podlasiu, przez 11 stopni w centrum kraju, do 12-13 stopni na południu Polski. Umiarkowany zachodni wiatr może zwiększyć swoją prędkość, w porywach osiągając 60-90 km/h. W górach ponownie niewykluczone są porywy osiągające 100 km/h.

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Prognozowane opady na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Czwartek także zapowiada się pochmurno, choć będzie się przejaśniać. Przelotnie popada. Słupki rtęci wskażą od 7 stopni na Podlasiu, przez 10 stopni w centrum kraju, do 11-12 stopni na południu. Południowo-zachodni będzie umiarkowany i dość silny. W porywach może wiać z prędkością do 60 km/h, a w górach - do 100 km/h.

Piątek będzie pochmurny, ale z przejaśnieniami. Pojawią się opady deszczu o sumie 5-10 l/mkw., które zanikną tylko północnym zachodzie. Uwaga: na północnym wschodzie deszcz może przechodzić w mokry śnieg. Słupki rtęci wskażą od 4 stopni na Suwalszczyźnie, przez 6 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na południowym wschodzie. Wiatr wiejący z kierunków południowego i zachodniego będzie umiarkowany. Okresami może stać się dość silny i w porywach osiągać prędkość do 50-60 km/h, w górach - do 90 km/h.

Źródło: tvnmeteo.pl
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prognoza pogodypogodaprognozaJesień
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