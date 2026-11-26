Spadnie śnieg. Są alerty IMGW. Gdzie pogoda będzie stwarzać zagrożenie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
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Śnieg - alerty IMGW. Mapka
Na południu Polski wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed opadami śniegu. Obowiązują one w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim i ząbkowickim;
- opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, krapkowickim, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim i głubczyckim;
- śląskim, w powiatach: Jaworzno, bieruńsko-lędzińskim, Tychy, Jaworzno, Sosnowiec, Katowice, Bytom, mikołowskim, rybnickim, Rybnik, pszczyńskim, wodzisławskim, Gliwice, gliwickim, raciborskim;
- małopolskim, w powiatach: tarnowskim, Tarnów, gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, brzeskim, bocheńskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, wielickim, krakowskim, Kraków, chrzanowskim, wadowickim, oświęcimskim, suskim;
- podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, jasielskim.
W ciągu 12 godzin może napadać tam od 10 do 20 cm śniegu. W 24 godziny pokrywa śnieżna może przyrosnąć o 15-20 cm. W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim alarmy będą w mocy od godziny 15 w czwartek do godziny 15 w piątek. Na pozostałym obszarze - od godziny 18 w czwartek do godziny 18 w piątek.
Uwaga! W ciągu dnia ostrzeżeń przed opadami śniegu przybędzie. Niektóre mogą mieć nawet drugi stopień.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.