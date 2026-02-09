Pogoda nie da nam chwili wytchnienia. Ostrzeżenia IMGW

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

IMGW ostrzega przed silnym mrozem w województwach:

podlaskim ;

mazowieckim , w powiatach: ostrowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim;

warmińsko-mazurskim ;

pomorskim, w powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, gdańskim, Gdańsk, starogardzkim, kościerskim, kartuskim.

W tych miejscach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 do -15 st. C, ale lokalnie wartości na termometrach mogą spaść do około -19 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od -9 do -6 st. C. Odczucie chłodu spotęguje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę.

Alarmy są ważne do godziny 9 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Synoptycy ostrzegają przed opadami marznącymi w województwach:

dolnośląskim , wszędzie poza powiatami bolesławieckim, polkowickim i głogowskim;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim , w powiatach: suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, krakowskim, Kraków, olkuskim, miechowskim, proszowickim;

świętokrzyskim , poza powiatami wschodnimi i południowo-wschodnimi;

łódzkim ;

wielkopolskim , we wschodniej połowie;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: mogileńskim, inowrocławskim, toruńskim, Toruń, aleksandrowskim, radziejowskim, włocławskim, Włocławek, lipnowskim;

mazowieckim, w powiatach: sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, płońskim, sochaczewskim, nowodworskim, warszawskim zachodnim, Warszawa, legionowskim, wołomińskim, żyrardowskim, grodziskim, piaseczyńskim, grójeckim, otwockim, mińskim, węgrowskim, siedleckim, Siedlce, garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, radomskim, Radom, szydłowieckim.

W tych miejscach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Pogoda zacznie się pogarszać w poniedziałek wieczorem.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

