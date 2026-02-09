Logo TVN24
Pogoda nie da nam chwili wytchnienia. Ostrzeżenia IMGW

Opady marznące
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega przed niebezpieczną aurą. W części kraju obowiązują alarmy przed silnym mrozem, a w wielu województwach zagrożeniem będzie marznący deszcz. Sprawdź, gdzie mieć się na baczności.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

IMGW ostrzega przed silnym mrozem w województwach:

  • podlaskim;
  • mazowieckim, w powiatach: ostrowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • pomorskim, w powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, gdańskim, Gdańsk, starogardzkim, kościerskim, kartuskim.

W tych miejscach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 do -15 st. C, ale lokalnie wartości na termometrach mogą spaść do około -19 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od -9 do -6 st. C. Odczucie chłodu spotęguje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę.

Alarmy są ważne do godziny 9 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Synoptycy ostrzegają przed opadami marznącymi w województwach:

  • dolnośląskim, wszędzie poza powiatami bolesławieckim, polkowickim i głogowskim;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim, w powiatach: suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, krakowskim, Kraków, olkuskim, miechowskim, proszowickim;
  • świętokrzyskim, poza powiatami wschodnimi i południowo-wschodnimi;
  • łódzkim;
  • wielkopolskim, we wschodniej połowie;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: mogileńskim, inowrocławskim, toruńskim, Toruń, aleksandrowskim, radziejowskim, włocławskim, Włocławek, lipnowskim;
  • mazowieckim, w powiatach: sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, płońskim, sochaczewskim, nowodworskim, warszawskim zachodnim, Warszawa, legionowskim, wołomińskim, żyrardowskim, grodziskim, piaseczyńskim, grójeckim, otwockim, mińskim, węgrowskim, siedleckim, Siedlce, garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, radomskim, Radom, szydłowieckim.

W tych miejscach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Pogoda zacznie się pogarszać w poniedziałek wieczorem.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

