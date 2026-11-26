Prognoza Radar opadów śniegu. Miejscami spadnie go naprawdę dużo Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowane opadu od czwartku do soboty Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Ventusky

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Polska dostała się pod wpływ skandynawskiego wyżu Manuel, a w ciągu dnia jej południowe regiony zacznie obejmować niż śródziemnomorski Xela, którego centrum wędruje nad północnymi Włochami i Adriatykiem. Oba układy tłoczą zupełnie różne masy powietrza. Wyż sprowadza mroźne, arktyczne, ale i wilgotne powietrze z dalekiej północy, które już objęło nasz kraj, natomiast niż Xela kieruje z południa w głąb Europy ciepłe i bardzo wilgotne powietrze znad zwrotnika.

Idą do nas duże opady śniegu

W strefie ich starcia uformował się front ciepły - rozległy obszar wślizgiwania się ciepłego powietrza na chłodne, co doprowadziło do powstania grubej warstwy zachmurzenia i śnieżyc rozciągniętych nad Alpami, Austrią i Słowacją. W czwartek po południu strefa ta ma stopniowo obejmować południowe regiony Polski. Od godziny 15 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydawać ostrzeżenia dla tej części kraju. Prószyć zacznie już jednak w okolicach godziny 12.

Ile śniegu ma dopadać? Jak informuje IMGW, na obszarach położonych na wysokości do 600 metrów nad poziomem morza w ciągu 24 godzin może spaść od 20 do 30 centymetrów śniegu. W miejscach położonych wyżej może dosypać od 20 do 50 cm białego puchu.

Śnieżyć najmocniej ma w nocy z czwartku na piątek. Dlatego też rano w okolicach takich miast jak Bielsko-Biała, Katowice, Zakopane, Kraków, Rzeszów i Zamość oraz na południe od nich możemy spodziewać się poważnych utrudnień drogowych. Na przejściach granicznych z Czechami, Słowacją i Ukrainą mogą tworzyć się korki.

Maja Popielarska o nadchodzących opadach śniegu

Na razie mamy wyżową pogodę. Ściska mróz

O poranku to wciąż wyż narzuca ton pogodzie - pochmurnej, ale z przejaśnieniami. Tylko nad Wybrzeżem, w pasie od Koszalina przez Ustkę, Łebę po Władysławo i Hel rozciąga się pas opadów śniegu z deszczem o natężeniu do 0,5-1 milimetrów na godzinę. Słabo prószy miejscami na środkowym Pomorzu.

O godzinie 6 było lodowato. -9 stopni pokazały termometry w Zakopanem, -7 stopni było w Lesku i Białymstoku, -5 stopni - w Krośnie, Nowym Sączu i Ostrołęce. 0 stopni odnotowano w Warszawie, a w najcieplejszym Helu były 2 stopnie.

Radar opadów. Gdzie spadnie śnieg