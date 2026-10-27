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Prognoza

Lodowaty poranek. Termometry pokazały poniżej zera

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Przymrozki
Warunki biometo w wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
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W części kraju o godzinie 6 rano termometry wskazywały poniżej zera. W Świnoujściu, do którego dotarł klin ciepła związany z wyżem Iridis, było za to aż 8 stopni Celsjusza. Miejscami unosiły się gęste mgły. Prognoza pogody na dziś mówi o tym, że z biegiem dnia na niebie w Polsce będzie dominować Słońce.

We wtorek o godzinie 6 rano pogodnie było w pasie od Śląska, przez centrum kraju, po Warmię. Na wschodzie i południu pojawiły się za to mgły. Widzialność wynosiła 100 m w Krośnie, Nowym Sączu, Kielcach i Ostrołęce. Na 200 m widać było w Krakowie, Siedlcach i Suwałkach. Mgły ograniczyły widzialność do 300 m w Katowicach i do 500 m w Terespolu.

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W najchłodniejszych miejscach kraju temperatura spadła poniżej zera. -2 stopnie Celsjusza były w Kielcach, -1 st. C w Łodzi, Białymstoku i Opolu, a 0 st. C w - Warszawie, Toruniu czy Suwałkach. W najcieplejszym Świnoujściu notowano 8 st. C.

Prognoza pogody na wtorek. Co z aurą zrobi wyż Iridis

Pogoda w kraju kształtowana będzie dziś przez układ wysokiego ciśnienia Iridis z centrum nad południowo-wschodnią Polską. Iridis jest częścią budującego się nad Europą - od Azorów po Rosję - wału wyżowego i sprzyja zmianie kierunku cyrkulacji powietrza nad Polską - z chłodnej północnej na ciepłą południową. Klin ciepła rozbudowany nad zachodnią Europą dotarł właśnie do zachodniej granicy kraju wraz z chmurami frontu ciepłego.

Z biegiem godzin na niebie nad Polską zacznie dominować słońce - zwłaszcza w pasie od Śląska, przez Ziemię Łódzką, po Warmię i Mazury. Przejściowo więcej chmur pojawi się dziś tylko na zachodzie kraju. Wiatr, wschodni i południowo-wschodni, będzie na ogół słaby, tylko na zachodzie - umiarkowany.

W Tatrach spadło 25 cm świeżego śniegu
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W Tatrach spadło 25 cm świeżego śniegu

Polska
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
Jesieńpogodaprognoza
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