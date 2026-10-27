Lodowaty poranek. Termometry pokazały poniżej zera
We wtorek o godzinie 6 rano pogodnie było w pasie od Śląska, przez centrum kraju, po Warmię. Na wschodzie i południu pojawiły się za to mgły. Widzialność wynosiła 100 m w Krośnie, Nowym Sączu, Kielcach i Ostrołęce. Na 200 m widać było w Krakowie, Siedlcach i Suwałkach. Mgły ograniczyły widzialność do 300 m w Katowicach i do 500 m w Terespolu.
W najchłodniejszych miejscach kraju temperatura spadła poniżej zera. -2 stopnie Celsjusza były w Kielcach, -1 st. C w Łodzi, Białymstoku i Opolu, a 0 st. C w - Warszawie, Toruniu czy Suwałkach. W najcieplejszym Świnoujściu notowano 8 st. C.
Prognoza pogody na wtorek. Co z aurą zrobi wyż Iridis
Pogoda w kraju kształtowana będzie dziś przez układ wysokiego ciśnienia Iridis z centrum nad południowo-wschodnią Polską. Iridis jest częścią budującego się nad Europą - od Azorów po Rosję - wału wyżowego i sprzyja zmianie kierunku cyrkulacji powietrza nad Polską - z chłodnej północnej na ciepłą południową. Klin ciepła rozbudowany nad zachodnią Europą dotarł właśnie do zachodniej granicy kraju wraz z chmurami frontu ciepłego.
Z biegiem godzin na niebie nad Polską zacznie dominować słońce - zwłaszcza w pasie od Śląska, przez Ziemię Łódzką, po Warmię i Mazury. Przejściowo więcej chmur pojawi się dziś tylko na zachodzie kraju. Wiatr, wschodni i południowo-wschodni, będzie na ogół słaby, tylko na zachodzie - umiarkowany.