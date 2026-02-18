Pogoda. Mróz, marznący deszcz i roztopy. Prognoza zagrożeń IMGW

W środę w wielu regionach Polski obowiązują ostrzeżenia IMGW. Późnym popołudniem i wieczorem w kilku województwach zagrożeniem będzie oblodzenie, a w nocy w części kraju złapie silny mróz. Synoptycy wydali również prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni.
Prognoza zagrożeń na czwartek
Na czwartek synoptycy zapowiadają ostrzeżenia przed mrozem. Mogą je wydać w województwach: pomorskim (poza powiatami wschodnimi i położonymi nad Zatoką Pucką), kujawsko-pomorskim (na północnym wschodzie), warmińsko-mazurskim (w zachodniej części), mazowieckim, podlaskim (w północnej części), łódzkim (na wschodzie) i lubelskim.
Prognoza zagrożeń na piątek
W piątek ponownie zagrożeniem może być silny mróz. Alarmy mogą obowiązywać w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim oraz w południowej połowie woj. śląskiego.
Synoptycy nie wykluczają także ostrzeżeń przed opadami marznącymi. Mogą się one pojawić w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego.
Prognoza zagrożeń na sobotę
Na sobotę IMGW prognozuje ostrzeżenia przed opadami marznącymi. Mogą one obowiązywać nawet w całej Polsce.
Prognoza zagrożeń na niedzielę
W niedzielę zagrożenie nadal mogą stanowić opady marznące. Synoptycy planują ostrzegać przed nimi w woj. podkarpackim.
Na znacznie większym obszarze mogą pojawić się roztopy. IMGW prognozuje alarmy w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, małopolskim, śląskim i południowej części woj. dolnośląskiego.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Opracował Krzysztof Posytek
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz