Pogoda. Mróz, marznący deszcz i roztopy. Prognoza zagrożeń IMGW

W środę w wielu regionach Polski obowiązują ostrzeżenia IMGW. Późnym popołudniem i wieczorem w kilku województwach zagrożeniem będzie oblodzenie, a w nocy w części kraju złapie silny mróz. Synoptycy wydali również prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni.

Prognoza zagrożeń na czwartek

Na czwartek synoptycy zapowiadają ostrzeżenia przed mrozem. Mogą je wydać w województwach: pomorskim (poza powiatami wschodnimi i położonymi nad Zatoką Pucką), kujawsko-pomorskim (na północnym wschodzie), warmińsko-mazurskim (w zachodniej części), mazowieckim, podlaskim (w północnej części), łódzkim (na wschodzie) i lubelskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na piątek

W piątek ponownie zagrożeniem może być silny mróz. Alarmy mogą obowiązywać w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim oraz w południowej połowie woj. śląskiego.

Synoptycy nie wykluczają także ostrzeżeń przed opadami marznącymi. Mogą się one pojawić w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na sobotę

Na sobotę IMGW prognozuje ostrzeżenia przed opadami marznącymi. Mogą one obowiązywać nawet w całej Polsce.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na niedzielę

W niedzielę zagrożenie nadal mogą stanowić opady marznące. Synoptycy planują ostrzegać przed nimi w woj. podkarpackim.

Na znacznie większym obszarze mogą pojawić się roztopy. IMGW prognozuje alarmy w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, małopolskim, śląskim i południowej części woj. dolnośląskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Opracował Krzysztof Posytek