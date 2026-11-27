Prognoza Wyż przegna chmury. Nocami może być nawet -15 stopni Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W okresie prognozy pogoda w Polsce kształtowana będzie przez rozległy wyż Manuel znad Skandynawii i państw bałtyckich, który obejmie swoim zasięgiem północ i centrum Europy. Z północnego wschodu napływać będzie do nas chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego, stąd całodobowy mróz utrzyma się niemal w całym kraju co najmniej do końca weekendu.

Szczególnie mroźnie zapowiadają się noce i poranki, a to z uwagi na prognozowane liczne rozpogodzenia, które będą nocnemu wypromieniowaniu ciepła. Temperatura będzie spadać w okolice -10 stopni Celsjusza, a na południu Polski, zwłaszcza na obszarach podgórskich, nawet do -15 st. C.

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Pogoda na weekend

Sobota przyniesie nam duże zachmurzenie z licznymi rozpogodzeniami. Jedynie na południu kraju ma być pochmurno, a w górach spodziewane są słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od -4/-3 st. C na wschodzie, przez -2 st. C w centrum, do -1/0 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

W niedzielę niebo nad Polską będzie pogodne i słoneczne. Nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od -4/-3 st. C na wschodzie, przez -2/-1 st. w centrum kraju, do 0 st. C w zachodnich regionach. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach - dość silny.

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Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

W części kraju nieco się ociepli

Na początku przyszłego tygodnia centrum wyżu Manuel ulokuje się nad Europą Wschodnią. Strumień nieco cieplejszego powietrza polarnego dotrze do zachodniej Polski, gdzie temperatura maksymalna w ciągu dnia wzrośnie powyżej 0 st. C. Przed nami kilka mroźnych dni, aczkolwiek ze zdecydowanie większą dawką słońca. O ile w sobotę niebo przecierać się będzie stopniowo i powoli, to już w niedzielę i poniedziałek słońce będzie w przewadze nad chmurami.

Poniedziałek w centrum i na wschodzie zapowiada się pogodnie i słonecznie. Jedynie na zachodzie wystąpić może umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie związane z chmurami piętra wysokiego Termometry pokażą od -2/-1 st. C na wschodzie, przez -1/0 st. w centralnych regionach, do 1-2 st. C na zachodzie. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany wiatr, w porywach - dość silny.

Na wtorek prognozowana jest pogodna, miejscami słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy od -2/-1 st. C na Podlasiu, przez 0-1 st. w centrum kraju, do 2-3 st. na Pomorzu Zachodnim. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Również środa ma upłynąć pod znakiem pogodnego i słonecznego nieba. Temperatura wyniesie maksymalnie od -2/-1 st. C na Podlasiu, przez 1-2 st. w centrum kraju, do 2-3 st. w regionach zachodnich. Wiatr z południa i południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky