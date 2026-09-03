Prognoza IMGW. Tu może zagrzmieć i silnie wiać jeszcze przed weekendem
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozowane ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed burzami i silnym wiatrem. Mogą one zostać wydane w piątek oraz sobotę.
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
W piątek w północnej części kraju mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Żółte alarmy mają obowiązywać w województwach:
- zachodnio-pomorskim, w powiatach koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.
Tego samego dnia żółte ostrzeżenia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w województwach:
- zachodnio-pomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, kartuskim, gdańskim, Gdańsk, Sopot, Gdynia, nowodworskim;
- podlaskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim.
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
W sobotę dla północnej Polski IMGW może wystosować ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Żółte alarmy mogą zostać wydane w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim.
Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?
Według IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych, możliwe zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.