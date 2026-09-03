Prognoza Prognoza IMGW. Tu może zagrzmieć i silnie wiać jeszcze przed weekendem Matylda Dziechcińska |

Warunki biometeo w czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Rawi_Bunyarak/Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozowane ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed burzami i silnym wiatrem. Mogą one zostać wydane w piątek oraz sobotę.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek w północnej części kraju mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Żółte alarmy mają obowiązywać w województwach:

zachodnio-pomorskim , w powiatach koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

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Tego samego dnia żółte ostrzeżenia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w województwach:

zachodnio-pomorskim , w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, kartuskim, gdańskim, Gdańsk, Sopot, Gdynia, nowodworskim;

podlaskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim.

pt meteo prognoza ostrzezen NOWE v2.jpg Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę dla północnej Polski IMGW może wystosować ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Żółte alarmy mogą zostać wydane w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim.

sob meteo prognoza ostrzezen NOWE v2.jpg Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Według IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych, możliwe zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.