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Prognoza IMGW. Tu może zagrzmieć i silnie wiać jeszcze przed weekendem

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burza piorun noc shutterstock_2629647401
Warunki biometeo w czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Rawi_Bunyarak/Shutterstock
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że w weekend w części Polski pojawią się burze oraz silny wiatr. Sprawdź, gdzie w najbliższych dniach mogą zostać wydane pogodowe ostrzeżenia.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozowane ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed burzami i silnym wiatrem. Mogą one zostać wydane w piątek oraz sobotę.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek w północnej części kraju mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Żółte alarmy mają obowiązywać w województwach:

  • zachodnio-pomorskim, w powiatach koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

Tego samego dnia żółte ostrzeżenia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w województwach:

  • zachodnio-pomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, kartuskim, gdańskim, Gdańsk, Sopot, Gdynia, nowodworskim;
  • podlaskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim.
pt meteo prognoza ostrzezen NOWE v2.jpg
pt meteo prognoza ostrzezen NOWE v2.jpg
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę dla północnej Polski IMGW może wystosować ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Żółte alarmy mogą zostać wydane w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim.
sob meteo prognoza ostrzezen NOWE v2.jpg
sob meteo prognoza ostrzezen NOWE v2.jpg
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Według IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych, możliwe zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: IMGW
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Tagi:
prognozaIMGW
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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