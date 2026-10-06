Powrót silnego wiatru. Możliwe ostrzeżenia IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń na kolejne dni.
Prognoza zagrożeń na piątek - silny wiatr
Wtorek, środa oraz czwartek powinny upłynąć bez żadnych gwałtownych zjawisk w pogodzie. Zmianę ma przynieść piątek. Na ten dzień synoptycy IMGW planują wydać alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Pogorszenie pogody spodziewane jest w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz powiatach nadmorskich woj. zachodniopomorskiego.
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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.