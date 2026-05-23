Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Zbliżymy się do 30 stopni. Później czeka nas przemarsz frontów

|
plaza mewy AdobeStock_531244294
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
W nadchodzących dniach napływać będzie do Polski masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Za jej sprawą w niedzielę termometry mogą pokazać prawie 30 stopni. Później czeka nas zmiana.

Polska pozostaje pod wpływem pogodnego wyżu Zeno przemieszczającego się znad Europy Środkowej w kierunku Alp. Od zachodu wniknęła nad nasz kraj cieplejsza masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego, której obszarem źródłowym jest północno-zachodnia Afryka i podzwrotnikowy Atlantyk.

Jednak w obszar wyżowy wbije się od północnego zachodu zatoka niżowa związana z niżem Jule znad północnej Skandynawii. Przemieszczający się w niej front chłodny obejmie w nocy polskie Pomorze, a w niedzielę będzie stopniowo postępował w głąb kraju. Kłębiące się na nim chmury nieść mają przelotny deszcz, a lokalnie także burze. Gwałtowne zjawiska spodziewane są szczególnie w północno-wschodniej i środkowej części kraju.

Front pchany będzie od północy przez masy powietrza polarnego znad północnego Atlantyku. Ale przed nim możliwy jest jeszcze mocny zastrzyk gorąca niosący w centrum, na zachodzie i południu Polski wzrosty temperatury do 27-28 stopni Celsjusza.

Pogoda na niedzielę

Niedziela przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, przejściowo wzrastające do dużego. Wąska strefa dużego zachmurzenia ustąpić ma z Pomorza i przemieszczać w głąb kraju niosąc przelotne opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawią się burze, szczególnie w centrum i na północnym wschodzie kraju. Do wieczora pas ten nie dotrze tylko do Małopolski i Podkarpacia. Termometry pokażą maksymalnie od 22-23 st. C na północy, przez 26-27 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Klatka kluczowa-451184
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek front powędruje poza granice kraju, a płynące z zachodu powietrze polarne obniży lekko temperaturę. Dzień ten zapowiada się pogodnie, tylko na południowym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 24-25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany, na wschodzie chwilami dość silny.

We wtorek napierać ma od północy kolejny front chłodny, związany z niżem znad Skandynawii. Przed nim jednak ponownie mocniej wniknie na chwilę nad Polskę porcja zwrotnikowego ciepła. Temperatura mocno spadnie, a w centrum i na wschodzie kraju padać ma przelotny deszcz, niewykluczone są też burze. We wtorek dopisze ogólnie pogodna aura, ale w ciągu dnia więcej chmur spodziewanych jest na północnym wschodzie kraju. Na Podlasiu możliwy jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Na północy porywy mogą sięgać do 90 km/h.

Pogoda na środę i czwartek

W środę i czwartek zwrotnikowe powietrze będzie już wypierane przez masy polarne wlewające się wartkim strumieniem od północy.

Środa upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Poza tym przelotnie popada deszcz do 1-4 l/mkw. Tylko na zachodzie nie powinno padać. Słupski rtęci pokażą maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na południu. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, na północy i wschodzie okaże się dość silny. W porywach może wiać do 50-70 km/h.

Na czwartek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Jedynie na zachodzie nie będzie padać. Termometry wskażą maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach na wschodzie osiągnie prędkość do 60 km/h.

Klatka kluczowa-451196
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Nie czują objawów, więc się nie badają. To duży błąd
TVN24
1 godz
pc
Ostro o kulisach mody. Hase nie daje już swoich ubrań modelkom
Piotr Jacoń
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
influ morskie 02
Rajd influencera nad Morskie Oko. Minister: będzie miał zakaz wjazdu do Polski
TVN24
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
TVN24
23 1200 kaczynski-0005
Demokraci chcą wyjaśnień w sprawie Ziobry. Jest reakcja Kaczyńskiego
TVN24
Zdarzenie w Lęborku
18-latek uderzył w minibusa z dziećmi. Miał trzy promile
TVN24
Najdłuższy tunel drogowy w Polsce - wizualizacja
Pięć kilometrów trasy pod ziemią. Najdłuższy tunel w Polsce
TVN24
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Wjechał autem nad Morskie Oko. "Nie zauważyłem znaku"
TVN24
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"
Klaudia Kamieniarz
Krakowska policja poszukuje 14-letnia Mileny Niewitały
Szukają 14-letniej Mileny. Apel policji
TVN24
Sławomir Cenckiewicz
Służby przed blokiem Cenckiewicza. Komunikat policji
TVN24
Ateny Grecja Ermou shutterstock_1491928292
Tajemniczy odór dotarł do europejskiej stolicy. Szukają jego źródła
Sprawa 8‑latka z Łącznej. Jest śledztwo prokuratury, szkoła reaguje (zdjęcie ilustracyjne)
Sprawa 8-latka z Łącznej. Jest postępowanie prokuratury, szkoła reaguje
TVN24
rosyjscy zolnierze 09042025 02
Rosja za kilka miesięcy "może nie być już w stanie negocjować z pozycji siły"
TVN24
Powodzie w Bułgarii
Domy pod wodą. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
5-latek postrzelony przez brata, zdjęcia szpitala
Pięciolatek postrzelony przez brata. Dramat podczas zabawy w ogrodzie
TVN24
pap_20241203_01F
Odsiaduje dożywocie. Jej torebki sprzedano na aukcji za setki tysięcy dolarów
BIZNES
Zbigniew Ziobro
"Jeśli to prawda...". Demokraci piszą do Rubio w sprawie Ziobry
TVN24
Itamar Ben-Gvir
Kolejny kraj zakazuje wjazdu izraelskiemu ministrowi
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Jedna z opiekunek się przyznała
WARSZAWA
dron lotwa policja
Niezidentyfikowany dron wpadł do jeziora i eksplodował
TVN24
Autobus potrącił pieszą (zdjęcie ilustracyjne)
Autobus potrącił pieszą. Trafiła do szpitala
WARSZAWA
Londyn Heathrow, Wielka Brytania. 30 sierpnia 2025 r. Boeing 737 MAX 8 (SP-LVH) złapany podczas lotu z podwoziem w dół.
LOT kontra Boeing. Ława przysięgłych zdecydowała
BIZNES
Kucyk utknął w oponie
Kucyk utknął w oponie. "To była bardzo delikatna akcja ratunkowa"
Ciekawostki
Zespół dawnych szkół przy ul. Emilii Plater w rejestrze zabytków
"Stanowi cenne źródło wiedzy" i nie jest szablonowy. Został zabytkiem
WARSZAWA
Gorąco w Hiszpanii
"Jesteśmy świadkami niezwykle rzadkiego zjawiska"
Świat
27 min
brexit repo osiema
Ta decyzja wywołała szok w Europie. "Wszyscy powtarzali: to się nie wydarzy, to niemożliwe"
Marek Osiecimski
gorąco, kobieta, miasto, woda
Nietypowa fala upałów. Ponad 35 stopni na termometrach
Karol Nawrocki
Nawrocki o zapowiedzi Trumpa: jest konsekwentny
TVN24
Start rakiety Starship V3
124-metrowy kolos wzbił się w powietrze. Stracił jeden silnik
Nauka
Lewandowski i piąty gol w pamiętnym meczu z Wolfsburgiem
Gol golowi nierówny. Majstersztyk "Lewego" wręcz bezwartościowy
Marcin Choiński
pap_20260415_11X
Fala hejtu na Maję Ostaszewską. "Paliwo premium dla algorytmów"
Wiktor Knowski
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom