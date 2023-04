Pogoda na weekend. Czeka nas dużo słońca i nawet 20 stopni

Najbliższe dni w niektórych regionach Polski będą upływać pod znakiem opadów deszczu, a w środę w części kraju ochłodzi się do poniżej 10 stopni Celsjusza. Wyż w piątek i sobotę zapewni wszędzie dużą ilość słońca, a temperatura wzrośnie nawet do 20 stopni.

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, w miarę stabilna sytuacja baryczna w Europie sprawia, że w trakcie najbliższej doby Polska w dalszym ciągu będzie areną zmagań pomiędzy solidnymi ośrodkami wyżowymi ulokowanymi na północy i wschodzie kontynentu, a dość aktywnymi niżami z południa Europy. Układ niskiego ciśnienia znad Bałkanów próbuje wziąć nasz kraj w swe objęcie, podrzucając w naszym kierunku spore dawki wilgoci i kolejne fronty atmosferyczne, jednak wyż znad Skandynawii skutecznie odpiera szturmy niżu i fronty, które do nas wkraczają, ulegają powolnemu zanikowi.

Deszczowe regiony we wtorek

W ciągu kolejnych godzin - jak tłumaczy synoptyk - strefa frontu okluzji obejmująca południe Polski powoli będzie się przemieszczać na południowy zachód, stopniowo zanikając i opuszczając nasze granice. Jednak nie oznacza to końca opadów, ponieważ spore dawki wilgoci zawarte w atmosferze sprzyjać będą wypiętrzaniu się kolejnych chmur przynoszących niezbyt intensywne przelotne opady deszczu w wielu regionach. Z południowego wschodu napływa nad nasz kraj wilgotne i umiarkowanie ciepłe powietrze polarne morskie. Jedynie nad Polskę północno-zachodnią docierają nieco chłodniejsze masy powietrza znad Skandynawii.

We wtorek będzie pochmurno z przejaśnieniami. W pasie od Dolnego Śląska, przez centrum, po Suwalszczyznę pojawią się okresowe opady deszczu rzędu 3-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Mazowszu. Wiatr będzie północno-wschodni, umiarkowany, tylko na Wybrzeżu silniejszy, w porywach rozpędzający się tam do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Środa i czwartek z deszczem, chłodniejsze

Zmagania ośrodków barycznych trwać będą jeszcze w środę i czwartek, ale już w piątek wyż znad Skandynawii umocni swoją pozycję nad naszym krajem i wypchnie pochmurną aurę poza jego granice, przynosząc dużo rozpogodzeń i słońca w weekend - zapowiada nasz synoptyk.

Środa zapowiada się pochmurno z opadami deszczu do 1-5 l/mkw., lokalnie do 10 l/mkw. Przejaśniać może się na zachodzie kraju, ale tam też w niektórych miejscach niewykluczone są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Pomorzu, Kujawach i Śląsku, przez 9 st. C w środkowej części kraju, do 12 st. C na Podlasiu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków północnych.

Na czwartek prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na północny kraju do umiarkowanego. W południowych regionach i miejscami także na Pomorzu Zachodnim wystąpią słabe i przelotne opady deszczu o sumie do 1-3 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 15 st. C w centrum, do 14 st. C na Mazurach i Podlasiu. Będzie wiać wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Więcej słońca i cieplej w piątek

W piątek się wypogodzi. Nieco więcej chmur pojawi się w rejonie Podkarpacia, ale tak jak w pozostałych regionach, tam też nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Podkarpaciu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wschodni, na wschodzie słaby, a na zachodzie umiarkowany i okresami dość silny wiatr, w porywach 40-60 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

Sobota na zachodzie i północy Polski zapowiada się wręcz słonecznie, na pozostałym obszarze kraju będzie panować pogodna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Podkarpaciu, przez 18 st. C w centrum, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Niedziela we wszystkich regionach początkowo zapowiada się pogodnie. W ciągu dnia od zachodu nastąpi wzrost zachmurzenia i wystąpią przelotne opady deszczu, przemieszczające się z zachodu w kierunku centrum kraju. W niektórych miejscach możliwe są burze. Termometry wskażą maksymalnie od 13 st. C na zachodzie, przez 15 st. C w centrum Polski, do 19 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr, który będzie skręcał w kierunku zachodnim.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl