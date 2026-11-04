Tu w nocy chwyci mróz. Widać to na mapach
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, Polska znajduje się pod wpływem klina wyżowego, związanego z rozległym antycyklonem (wyżem) Klaus znad Morza Północnego. Najbliższa noc w wielu miejscach początkowo zapowiada się pogodnie. Więcej chmur utrzymywać się będzie jedynie na północnym wschodzie i południowym wschodzie kraju - nigdzie nie powinno padać.
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Mgły i mróz. "Warunki na drogach będą bardzo trudne"
W nocy znajdziemy się w osi klina wyżu, co oznacza brak wiatru i rozpogodzenia. Z wyjątkiem północnego wschodu wystąpią liczne gęste mgły radiacyjne, powodujące znaczne ograniczenia widzialności do 100 metrów, a miejscami nawet poniżej tej wartości.
- Mgły lokalnie będą marznące, z ryzykiem osadzania szadzi. Warunki na drogach będą bardzo trudne - dodał Wakszyński. Przed ograniczoną widzialnością ostrzega też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Gęste mgły spodziewane są na terenie 14 województw.
A jak bardzo spadnie temperatura?
-3 stopnie, a może nawet mniej
W nocy będzie zimno, a miejscami chwyci mróz. Na termometrach zobaczymy minimalnie przeważnie od -1 do 1 stopnia Celsjusza. Lokalnie, szczególnie w środkowej i środkowo-wschodniej części kraju oraz na Lubelszczyźnie, temperatura spadnie do -3/-2 st. C. Punktowo możliwe są jeszcze większe spadki wartości temperatury.