Prognoza Deszcz w miejscu spotkania się frontów. Radar i mapa opadów Oprac. Krzysztof Posytek |

Opady deszczu w środę i w nocy Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Ventusky

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Jak opisuje nasz synoptyk, w środę pozostajemy w strefowej cyrkulacji powietrza, w strumieniu powietrza polarnego. Napływa ono z zachodu i ma przeważnie wysoką wilgotność.

O pogodzie w Polsce decyduje niż Nora. Rano jego centrum znajdowało się w rejonie Danii, a w ciągu dnia przemieści się w okolice Szwecji wraz z systemem okludujących się frontów atmosferycznych. Front chłodny, która znajdował się rano jeszcze poza Polską, "dogoni" powolniejszy front ciepły, rozciągający się w godzinach porannych nad naszą zachodnią granicą. To właśnie w miejscu spotkania się frontów spodziewane są w środę najintensywniejsze zjawiska.

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Wędrówka frontów w środę. Tu popada najmocniej

Wakszyński wyjaśnia, że w ciągu dnia, wraz z przemieszczaniem się frontów, zachmurzenie będzie wzrastać od zachodu do dużego i całkowitego. Pojawią się przelotne opady deszczu, które na południu, wschodzie oraz w centrum będą słabe, wręcz symboliczne, nieprzekraczające 1-5 litrów na metr kwadratowy.

Silniejszy deszcz spodziewany jest w środę na północy i zachodzie kraju. Przejściowo będzie tam padać umiarkowanie, a suma opadów sięgnie 5-10 l/mkw. W tych rejonach kraju niewykluczone jest rozwinięcie się słabej burzy, podczas której możliwe są krótkotrwałe, ale intensywne opady do 10-20 l/mkw.

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Wakszyński zauważa, że choć w środę sytuacja synoptyczna teoretycznie sprzyja rozwojowi burz, to brakuje tak zwanego "paliwa". Jak tłumaczy synoptyk, nie występuje znaczny kontrast termiczny, a przed frontem chłodnym nie ma chwiejnego, nagrzanego powietrza. Dodaje, że choć strefy opadów mogą być bardzo dobrze zorganizowane, to będą niezbyt aktywne elektrycznie.

Radar i mapa opadów