Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Ostrzeżenia IMGW. Silny mróz nadal trzyma

Zima, śnieg, mróz
Pogoda na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym mrozem. Wtorkowy poranek w części kraju jest niebezpiecznie zimny - sprawdź, gdzie obowiązują alarmy.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem wydano w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi;
  • podlaskim, poza powiatem siemiatyckim;
  • mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim.

W nocy z 16 na 17 lutego temperatura miała tam spaść do -14/-16 st. C, a na krańcach północno-wschodnich - nawet do -17 st. C.

Alarmy obowiązują do godziny 9 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Tagi:
deszczZimaIMGWŚnieg
Czytaj także:
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach
Znaczne zagrożenie lawinowe w Tatrach
Polska
Śnieg, zima
W wielu miejscach czeka nas śnieżna aura
Prognoza
Medycy i strażacy pomogli rannemu kormoranowi
Ranny kormoran zapukał do drzwi szpitala
Ciekawostki
Najmłodszy mieszkaniec ZooParc de Beauval
"Pod koniec próbowaliśmy po prostu uratować życie matki"
Świat
Zima śnieg noc
Przed nami kolejna bardzo mroźna noc
Smog
Niedźwiedzie polarne, Arktyka, lód, globalne ocieplenie
10 lat od porozumienia paryskiego, a świat ociepla się coraz szybciej
Nauka
Śnieg, odśnieżanie, zima
Szeroki pas śnieżyc i -15 stopni. Zima nie odpuści
Prognoza
Angielskie miasto Tewkesbury znalazło się pod wodą
Anglicy zmagają się z powodziami
Świat
Niedzielna akcja poszukiwawcza w rejonie Dolinki Koziej
Tragedia w Tatrach. Turysta mógł wyzwolić lawinę
Polska
Obrączkowe zaćmienie Słońca. Zdjęcie ilustracyjne
Słońce zmieni się w "pierścień ognia". To będzie rzadkie widowisko
Świat
Tuchom (Pomorskie)
Pokazujecie nam swoje termometry
Polska
Zniszczony przez wichurę dom w regionie Waikato
"Obok przepłynął mój portfel"
Świat
Zawalił się Łuk Miłości na włoskim wybrzeżu
Łuk Miłości zawalił się tuż po walentynkach
Świat
Rano było jeszcze mroźno (-15)
Mroźny początek tygodnia. Tu w nocy było najzimniej
Polska
Zima, śnieg, lód, morze
Mroźny i śnieżny początek tygodnia
Prognoza
Powódź na Garonnie w południowo-zachodniej Francji
Poziom wody wciąż wysoki. Do niektórych wsi można dotrzeć tylko łodzią
Świat
Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Duże europejskie lotnisko odwołało setki lotów. Przyczyną atak zimy
Świat
Noc, zima, śnieg, park
-22 stopnie. Gdzie nocą może być tak lodowato
Prognoza
Wisła zimą
Wisła przyciąga piękną zimą i dobrą kuchnią
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Tysiące bez prądu, odwołane loty. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Nadciągają kolejne opady. Zobacz, gdzie sypnie śniegiem
Prognoza
Orla Perć
Odnaleziono ciało turysty, który zaginął na Orlej Perci
Polska
Pył znad Sahary sprawił, że powietrze w Jerozolimie było najbardziej zanieczyszczone na świecie
Wiatr nawiał piasek z Sahary. Jakość powietrza dramatycznie spadła
Smog
niedzwiedzie
Nietypowi goście przy karmniku o piątej rano. Zobacz nagranie
Polska
Lodołamacz utknął
"Orka" utknęła na ostrodze. "Tak czasami się dzieje"
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniesie koniec lutego
Prognoza
Widok z okna, Piotrowice (Małopolskie)
Krowiarki, Tuczempy, Cewice. Lista zimowych miejsc się nie kończy
Polska
Mróz
Odczuwalnie prawie -20 stopni. Tu było najzimniej
Polska
Śnieg, zima, śnieżyca, opady, intensywne
Tak będą wędrować opady śniegu. Mapy
Prognoza
Jezioro łabędzie, zima, śnieg
Dzień prawie tak mroźny jak noc. Miejscami dosypie śniegu
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom