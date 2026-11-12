Prognoza Pogoda na weekend. Przerwa od deszczu nie potrwa zbyt długo Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W okresie prognozy pogoda w kraju kształtowana będzie przez rozległy obszar obniżonego ciśnienia, obejmujący swoim zasięgiem przeważającą część Europy. Przez Polskę przemieszczać się będzie strefa pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, która złączy niż Roma znad Skandynawii i Pia znad Półwyspu Apenińskiego. Inicjacja tego drugiego nastąpiła w rejonie Zatoki Genueńskiej.

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Przebudowa pola barycznego nad Europą

Do Polski za frontem napłynie chłodna masa powietrza polarnego znad północnego Atlantyku. Jednocześnie nad Europą dojdzie do przebudowy pola barycznego, co będzie miało zasadniczy wpływ na pogodę w Polsce w kolejnych dniach. Ciśnienie atmosferyczne zacznie wzrastać, tym samym zwiększy się gradient baryczny. To przełoży się na zdecydowanie silniejszy wiatr z sektora zachodniego, który na Pomorzu w porywach osiągał będzie wartość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

W piątek nad ranem można spodziewać się lokalnego deszczu ze śniegiem, a w górach opadów śniegu do 2-10 cm. Z biegiem dnia na przeważającym obszarze kraju pojawi się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Jedynie na południowym wschodzie kraju cały dzień będzie pochmurny z opadami deszczu do 2-5 l/mkw., a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie może popadać nieco mocniej do 5-15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza w centrum i na wschodzie, do 6-7 stopni na południu i zachodzie kraju. Wiatr zachodni i północno zachodni, powieje umiarkowanie oraz dość silnie. Na zachodzie w porywach może on zwiększyć swoją siłę do 40-50 kilometrów na godzinę (nad morzem do 70 km/h).

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Pogoda na weekend

W sobotę centrum wyżu Lennox znad Wielkiej Brytanii przemieści się w kierunku wschodniej Europy. W niedzielę dotrze nad Ukrainę i Rosję, co wymusi napływ do Polski kolejnej porcji cieplejszego powietrza z południa, a w kolejnym tygodniu ponownie dominować będzie zachodnia cyrkulacja atmosfery. Oznacza to napływ łagodnych i wilgotnych mas powietrza znad Atlantyku.

W sobotę niebo przykryje zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Słaby przelotny deszcz spadnie jedynie na Pomorzu. Słupki rtęci wskażą od 5-6 stopni na północnym wschodzie do 7-8 stopni na południowym zachodzie kraju. Wiatr zachodni i południowo-zachodni będzie umiarkowany, jednak na wschodzie w porywach może stać się dość silny.

Niedziela na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie, słonecznie i bez opadów. Jedynie na północnym wschodzie na niebie pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni na północnym wschodzie do 8-9 stopni na południu kraju. Wiatr o sile umiarkowanej z południa, w górach i na obszarach podgórskich może być silny - w porywach osiągnie do 60-80 km/h.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Nowy tydzień rozpocznie się zimno i pochmurnie

W poniedziałek będzie dość pogodnie, choć niebo przykryje umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Przez południe zachód kraju mogą przejść słabe, przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą od 5-6 stopni na północnym wschodzie do 8-10 stopni na pozostałym obszarze kraju. Wiatr południowy i umiarkowany, w górach oraz na obszarach podgórskich może stać się silny i w porywach osiągnąć prędkość do 60-80 km/h.

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Wtorek minie pod dużym i całkowitym zachmurzeniem z opadami deszczu, które będą przemieszczać się z zachodu na wschód. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni na północnym wschodzie i w centrum do 7-8 stopni na pozostałym obszarze kraju. Wiatr zachodni i umiarkowany, w porywach zwiększy swoją siłę.