Przeraźliwe zimno tak szybko nie odpuści, ale na horyzoncie widać odwilż

W weekend pogodę w Polsce będzie kształtował wyż, który "rozsiądzie się" nad środkową Europą. Sprawi, że napłynie kolejna porcji zimnego powietrza, a temperatura miejscami spadnie do -16 stopni. Nowy tydzień przyniesie początek wielkiej przebudowy pola barycznego nad Europą i cieplejszą fazę zimy. Szykuje się odwilż.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska w ciągu najbliższej doby pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia, w zimnym wilgotnym powietrzu pochodzenia arktycznego - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że nad krajem przemieści się z zachodu na wschód niewielki układ niżowy z opadami śniegu na południu i wschodzie kraju o natężeniu słabym i umiarkowanym.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się pochmurny z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu kraju okresami wystąpią opady śniegu do 1-3 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum, do 0 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany.

W piątek sytuacja pozostanie bez zmian, na pogodę wpływać ma kolejny niewielki pochmurny niż znad Karpat. Jednak południowy wschód kraju zostanie na krótko "muśnięty" cieplejszą masą powietrza.

Piątek przyniesie na północnym zachodzie Polski przejaśnienia. W pozostałej części kraju będzie pochmurno, okresami sypnie do 2-8 cm śniegu. W Karpatach prognozuje się opady śniegu do 10 cm śniegu, które na Podkarpaciu przechodzić będą w deszcz ze śniegiem o sumie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -6 st. C na Suwalszczyźnie, przez -4 st. C w centrum, do 1 st. C na Podkarpaciu. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

W sobotę i niedzielę rozsiądzie się nad środkową Europą wyż. W kolejnej porcji zimnego powietrza arktycznego wystąpią liczne rozpogodzenia, zanikną opady śniegu, a temperatura nocami spadać będzie miejscami poniżej -15 stopni Celsjusza.

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Tylko na południu spadnie do 2-5 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -6/5 st. C na Podlasiu, przez -5/-4 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Pomorzu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

W niedzielę czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od -7/-6 st. C na Podkarpaciu, przez -6/-5 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Pomorzu. Północny wiatr, skręcający na południowo-wschodni, będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek

Dopiero w poniedziałek nastąpi początek wielkiej przebudowy pola barycznego nad Europą i początek cieplejszej fazy zimy, czyli odwilż. Polska dostanie się pod wpływ wielkiego, dynamicznego wiru niżowego znad Atlantyku i Wysp Brytyjskich. Jak przekazała synoptyk, taki układ wtłacza nad kontynent polarne ciepłe masy powietrza, chmury, deszcz, niesie również wichury.

W poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami na wschodzie kraju. Na zachodzie Polski prognozuje się opady deszczu ze śniegiem i deszczu do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -2/-1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z południowego wschodu, dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

