W nocy wystąpi umiarkowane zachmurzenie, wzrastające na południu i wschodzie kraju do dużego. Na krańcach południowych i wschodnich popada deszcz do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Pomorzu i Warmii, przez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni i wschodni wiatr, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - środa, 24.04

Środa przyniesie duże zachmurzenie. Prognozuje się postępujące od południowego wschodu w głąb kraju opady deszczu o sumie do 5-15 l/mkw. W górach spadnie opad rzędu 20 l/mkw., a w szczytowych partiach spadnie do 10 centymetrów śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Śląsku, przez 7-8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół północno-wschodni.