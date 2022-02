Pogoda na jutro - środa 23.02. Front przejdzie nad Polską

Pogoda na jutro. Środa na terenie całego kraju upłynie z opadami. Synoptycy zapowiadają śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i opady samego deszczu. Wiatr chwilami może nam dokuczać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. W zachodniej i centralnej części kraju pojawią się opady śniegu, które lokalnie będą dość intensywne, choć krótkotrwałe. Opady będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz, a w centralnych regionach mogą zamarzać. Kierowcy powinni spodziewać się śliskich nawierzchni dróg.

Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, miejscami w porywach przekraczający 60 kilometrów na godzinę, a w strefie brzegowej 70 km/h. Powieje z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na środę

Dzień zapowiada się pochmurno, ale możliwe są przejaśnienia. Wystąpią opady śniegu, które będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać zachodni słaby i umiarkowany wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h, choć w strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 70 km/h.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wszędzie będzie wysoka, na przeważającym obszarze kraju wynosząc 90 procent. Będzie chłodno i wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie duże z opadami śniegu przechodzącymi w deszcz ze śniegiem i deszcz. Opady miejscami marznące. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie początkowo słaby i umiarkowany, w czasie nocy nasilający się i osiągający w porywach 60-80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, opady śniegu przechodzące w deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, w porywach do 60 km/h, z zachodu. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1013 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie duże z opadami śniegu przechodzącymi w deszcz ze śniegiem i deszcz. Opady miejscami marznące. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad ranem silniejszy, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie duże, śopady śniegu przechodzące w deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 993 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno, krótkotrwałe opady śniegu przechodzące w deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, nad ranem w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie zmienne i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1012 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Na ogół pochmurno. Temperatura spadnie minimalnie do -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad ranem silniejszy, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Rano opady śniegu, później deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany, okresami w porywach do 60 km/h, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno, krótkotrwałe opady śniegu przechodzące w deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, nad ranem w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie zmienne i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1009 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl