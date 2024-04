Pogoda na noc

Noc zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Podlasiu do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - środa, 1.05

W środę dopisze słoneczna aura. Jedynie po południu niebo w zachodniej Polsce lekko się zachmurzy. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni.