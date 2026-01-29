Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Noc w całym kraju okaże się pochmurna. W górach wystąpią słabe opady śniegu, którego spadnie około 1-5 centymetrów. Na termometrach zobaczymy co najmniej od -4 stopni Celsjusza na południu i zachodzie do -14 st. C na północnym wschodzie kraju. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 30.01.

W piątek na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno, jedynie w drugiej części dnia na północnym wschodzie Polski pojawią się rozpogodzenia. W górach spodziewane są słabe opady śniegu. Termometry pokażą od -12 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez -3 st. C w centralnej Polsce, do 1 st. C w regionach południowych. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni.

Pogoda na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w całym kraju utrzyma się na wysokim poziomie, wynoszącym 80-90 procent. Na północy i wschodzie będzie nam zimno, w pozostałych regionach - chłodno. Warunki biometeorologiczne wszędzie okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w stolicy będzie pochmurna, natomiast opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy co najmniej -5 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie przyniesie pochmurną aurę. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocna aura w Trójmieście będzie pochmurna, choć opady nie są spodziewane. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -8 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurny. Opady nie są prognozowane. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż -7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem okaże się pochmurne. Opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy co najmniej -4 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu również wystąpi zachmurzenie. Opady nie będą mu towarzyszyły. Temperatura maksymalna nie przekroczy -2 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany i dość silny, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna, choć opady nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy co najmniej -2 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu aura będzie pochmurna. Opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocna aura w Krakowie będzie pochmurna. Noc nie przyniesie natomiast opadów. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 977 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie również prognozowane jest zachmurzenie, natomiast nie będą mu towarzyszyły opady. Temperatura maksymalna nie przekroczy 0 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl