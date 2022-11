Pogoda na jutro - piątek 11.11. Dużo chmur, ale ciepło

Nocą w północnych regionach kraju zachmurzenie będzie duże. Początkowo na krańcach wschodnich wystąpią przelotne opady deszczu. W południowej i centralnej Polsce będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 8-10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda na piątek 11.11

Na dzień prognozowane jest zachmurzenie od dużego na północy do umiarkowanego, przejściowo małego na południu i w centralnej części kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C w Suwałkach, przez 14 st. C w Łodzi, do 13-14 st. C we Wrocławiu i Zielonej Górze. Z kierunku południowo-zachodniego wiatr powieje słabo i umiarkowanie.